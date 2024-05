Soutien de la BAD à la Mauritanie : Investissement de 422 millions de dollars pour les infrastructures

La Banque Africaine de Développement (BAD) consolide son engagement envers le développement de la Mauritanie en octroyant un financement de 422 millions de dollars. Ce soutien financier vise à stimuler la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des Mauritaniens à travers des projets d’infrastructures clés.

Depuis 1970, la Banque Africaine de Développement (BAD) a un partenariat solide avec la Mauritanie. Elle soutient son développement à travers divers programmes et initiatives. Ce partenariat témoigne de l’engagement de la BAD envers la croissance et le progrès de la Mauritanie au fil des décennies.

Un appui majeur pour le développement des infrastructures

Aujourd’hui, la BAD renforce encore son soutien à la Mauritanie en accordant un financement de 422 millions de dollars américains. Ce soutien est principalement allouée à des projets d’infrastructures clés. Il se divise en deux prêts distincts :

Un prêt souverain ordinaire de 300 millions de dollars pour le Programme d’Appui aux Réformes pour une Croissance Inclusive, Durable et Résiliente (PARI), visant à soutenir les réformes économiques et institutionnelles du gouvernement mauritanien pour une croissance économique inclusive et durable.

Un prêt souverain de 122 millions de dollars pour le Projet de Développement du Système de Transport et de Logistique (PDSTL), destiné à améliorer la connectivité et l’efficacité du système de transport en Mauritanie par la construction et la réhabilitation d’infrastructures de transport.

Un partenariat stratégique pour la Mauritanie

L’engagement financier de la BAD s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique à long terme avec la Mauritanie. En continuant à soutenir le pays dans ses efforts de développement, la Banque contribue à renforcer la croissance économique et à améliorer les conditions de vie des Mauritaniens.

A lire : La route Tindouf-Zouerate pour les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie

Les projets financés par la BAD jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de développement de la Mauritanie. Ils visent notamment à renforcer la connectivité et l’intégration régionale. L’objectif est de stimuler la croissance économique, de créer des emplois, d’améliorer l’accès aux services de base et de lutter contre la pauvreté et les inégalités.