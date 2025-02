Union Africaine : une nouvelle commission sera élue alors que le sommet s’ouvre à Addis-Abeba

L’élection des hauts dirigeants de la Commission de l’Union africaine (CUA), y compris du prochain président de la CUA pour la période 2025-2028, constituera un développement important lors du 38e sommet de l’UA, les 15 et 16 février à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Le sommet de l’Union africaine se tiendra sous le thème « Construire un front uni pour faire avancer la cause de la justice et du paiement », alors que les dirigeants africains cherchent à promouvoir la justice et l’équité pour toutes les « personnes d’ascendance africaine ». Dans le cadre du sommet, la réunion du Conseil exécutif de l’UA, composée des ministres des Affaires étrangères des États membres, est prévue du 12 au 13 février, suivie de l’assemblée de deux jours des chefs d’État et de gouvernements africains qui débutera le 15 février.

Les élections des hauts dirigeants de la CUA se dérouleront lors des sessions du Conseil exécutif et de l’Assemblée, selon un communiqué publié par les organisateurs. Les huit postes de haute direction de la CUA sont ouverts aux candidats, guidés par la répartition régionale des portefeuilles. Les postes comprennent le président de la CUA, le vice-président et six postes de commissaire.

En provenance de la région de l’Afrique de l’Est

En janvier, les trois candidats en lice pour le poste de président de la CUA, le ministre djiboutien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mahamoud Ali Youssouf, l’ancien Premier ministre du Kenya, Raila Odinga, et l’ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Richard Randriamandrato, ont annoncé leurs priorités pour faire avancer les aspirations de l’Union à une Afrique intégrée, unie et prospère. De par sa conception, le prochain haut dirigeant de l’UA doit provenir de la région de l’Afrique de l’Est, qui n’en a pas eu depuis la réforme de l’Union en 2002, c’est pourquoi tous les candidats en lice sont originaires de cette sous-région.

Au-delà des enjeux élevés, le politicien kényan Raila Odinga, qui a récemment exposé son programme de huit priorités clés, a déclaré qu’il comptait sur le soutien régional, en particulier de la part des chefs d’État de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC). Le programme d’Odinga comprend la transformation économique, le renforcement du commerce intra-africain, l’indépendance financière de l’Afrique, la défense de l’égalité des sexes, l’action climatique, la paix et la sécurité, la transformation de l’agriculture et l’intégration continentale.

Réparations pour les Africains

Selon l’UA, dans la poursuite continue de la justice et de l’équité, le débat sur les réparations est devenu un dialogue critique et transformateur qui nécessite l’attention et l’action collectives des Africains et de toutes les personnes d’ascendance africaine.

L’organisme a soutenu que la justice réparatrice pour l’Afrique peut promouvoir la guérison, l’équité et la reconnaissance des droits et des contributions des peuples africains lorsqu’ils sont bafoués. « Il englobe une série d’initiatives visant à remédier aux injustices historiques résultant de la colonisation, de l’esclavage et de la discrimination systémique », a déclaré l’UA dans un communiqué.

Construire un front commun et uni pour la cause de la justice

L’UA a noté que la complexité de remédier aux torts passés, qu’ils proviennent du colonialisme, de l’esclavage transatlantique, de l’apartheid ou de la discrimination systémique, nécessite un examen approfondi et une approche stratégique. « Le fait d’accorder des réparations aux Africains et aux personnes d’ascendance africaine offre à l’UA l’opportunité de prendre la tête du programme de réparations en Afrique », ajoute le communiqué.

« Cela contribuera également à rassembler les citoyens africains et la diaspora africaine pour construire un front commun et uni, pour la cause de la justice et du paiement des réparations aux Africains pour les crimes historiques et les atrocités massives commises contre les Africains et les personnes d’ascendance africaine, y compris la colonisation, l’apartheid et le génocide ».