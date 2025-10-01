Bénin : Lionel Zinsou prend la tête de la Fondation Sèmè City

L’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, a été désigné ce mercredi président du Conseil d’administration de la Fondation Sèmè City, l’un des projets phares du gouvernement de Patrice Talon en matière d’innovation et d’entrepreneuriat.

Quelques mois avant la fin de son second et dernier mandat à la tête du Bénin, le Président Patrice Talon nomme à la tête de la Fondation Sèmè City son ancien challenger aux joutes électorales de 2016. Lionel Zinsou, en prenant la tête de l’un des projets phares du gouvernement béninois, se rapproche plus que jamais de celui contre qui il avait disputé le fauteuil présidentiel en 2016.

Un retour institutionnel remarqué

Candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 face à Patrice Talon, Lionel Zinsou s’était fait plus discret sur la scène politique béninoise ces dernières années, tout en restant actif dans les milieux intellectuels et économiques, même s’il a affiché ces dernières années des prises de position en faveurs de l’essor économique qui caractérise le pays depuis l’avènement de Patrice Talon. Dans le même sens, Lionel Zinsou s’est de plus en plus souvent affiché lors de célébrations officielles comme la fête de l’indépendance du 1er août dernier.

Son retour officiel – qui n’est pas une grosse surprise – sur la scène par le biais d’une institution stratégique est perçu comme une volonté des autorités de s’appuyer sur des profils expérimentés pour renforcer la visibilité et l’efficacité de Sèmè City. Sa nomination, s’inscrit clairement dans le cadre du Collège des « personnalités qualifiées », une instance regroupant des experts de haut niveau choisis pour leur expérience et leur rayonnement.

Ancien banquier d’affaires, Lionel Zinsou a bâti sa carrière à l’international, notamment à la tête du fonds d’investissement européen PAI Partners, où il a consolidé une réputation solide dans le domaine de la finance, de la gouvernance d’entreprise et du développement. Économiste reconnu, il est également apprécié pour sa capacité à relier les enjeux africains aux dynamiques globales.

Une gouvernance renforcée pour Sèmè City

La Fondation Sèmè City est appelée à jouer un rôle central dans la promotion de l’innovation, de la recherche appliquée et de l’entrepreneuriat au Bénin. Le décret portant sa création avait été adopté le 24 septembre 2025, une semaine avant l’annonce officielle de la composition de son Conseil d’administration.

En prenant la présidence de cette instance, Lionel Zinsou aura pour mission d’assurer un pilotage stratégique de haut niveau, à un moment où les attentes sont fortes quant à la contribution de Sèmè City au développement national et régional. À ses côtés, siégeront 10 autres personnalités dont trois membres du gouvernement à savoir le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yayi Ladékan, le ministre des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, Véronique Tognifodé, le ministre de l’Économie et des Finances, Romuald Wadagni. On note aussi la présence de personnalités issues des milieux académiques.

Un pari pour l’avenir du Bénin

Avec ce choix, les autorités béninoises affichent leur ambition de faire de Sèmè City non seulement un incubateur d’innovations, mais également un pôle d’excellence africain capable d’attirer investisseurs, chercheurs et jeunes entrepreneurs. La nomination de Lionel Zinsou, figure respectée à l’international, est perçue comme un signal fort pour crédibiliser cette ambition.

« Sèmè City n’est pas seulement un projet d’infrastructures ou de formation, c’est un levier de transformation économique et sociale », commente un proche du dossier. En mettant à sa tête un profil comme Lionel Zinsou, le gouvernement espère doter le pôle d’une gouvernance solide et d’une stratégie ouverte sur le monde. Pour l’ancien Premier ministre, ce nouveau rôle marque une étape importante : il s’agit désormais de traduire en actions concrètes la promesse d’un Bénin innovant, créatif et tourné vers l’avenir.