Awash Wine double Heineken et Castel et s’empare de Komari Beverages en Ethiopie

Coup de tonnerre dans l’industrie de la bière en Afrique de l’Est. Alors que les géants Heineken et BGI-Castel semblaient proches de conclure le rachat de Komari Beverages, c’est finalement le producteur local Awash Wine qui décroche la mise. Un retournement spectaculaire qui est un marqueur stratégique pour le marché éthiopien, désormais plus vigilant face à la domination étrangère. Un changement qui pourrait s’étendre à d’autres pays africains.

Le marché de la bière éthiopienne connaît un bouleversement historique : le producteur local Awash Wine est en passe de rafler Komari Beverages aux géants étrangers.

Le marché éthiopien de la bière, l’un des plus dynamiques du continent, vient de vivre un épisode digne d’un thriller économique. Komari Beverages, entreprise fondée par des investisseurs canadiens et éthiopiens et connue pour sa bière premium Chelar, ne rejoindra donc pas le giron européen. Un coup dur pour les multinationales, mais un véritable signal de maturité pour l’industrie africaine.

Heineken et Castel pris de court

Pendant plusieurs mois, les négociations ont alimenté toutes les spéculations. Heineken, qui cherchait à consolider son avance face à BGI-Castel, tenait jusque-là la corde. Pourtant, selon des sources relayées par Capital Ethiopia, l’accord aurait échoué à la dernière minute. Les autorités de la concurrence ont bloqué une opération jugée trop risquée pour l’équilibre du marché. Un rachat par Heineken conférant au groupe néerlandais un quasi-monopole sur le segment haut de gamme, un scénario que l’État éthiopien voulait éviter à tout prix.

À cela s’ajoutent des divergences financières. La valorisation élevée de Komari et les difficultés persistantes à rapatrier les devises étrangères auraient fini de décourager les deux mastodontes, déjà confrontés à un contexte économique plus tendu qu’à l’accoutumée.

Awash Wine, le triomphe du « Made in Ethiopia »

C’est dans ce contexte qu’Awash Wine est entrée en scène. Soutenu par le fonds d’investissement 8 Miles, le producteur historique de vin a su retourner la situation à son avantage. En s’offrant Komari Beverages, Awash redéfinit la carte du secteur des boissons en Éthiopie. Grâce à un solide réseau de distribution, la marque pourra désormais diffuser la bière Chelar bien au-delà d’Addis-Abeba, ouvrant la voie à une réelle expansion nationale.

Ce rachat illustre aussi la volonté du pays de garder la main sur ses champions industriels. En privilégiant un acteur déjà ancré localement, l’Éthiopie préserve une part de souveraineté économique et s’assure que les bénéfices ne s’envolent pas systématiquement vers l’étranger. Pour Awash Wine, l’opération représente une opportunité de mutualiser ses forces entre le vin et la bière, deux secteurs aux besoins logistiques et énergétiques similaires. Cette complémentarité devrait lui permettre de réaliser d’importantes économies d’échelle tout en renforçant sa compétitivité.

Enfin, l’échec du rachat par Heineken et Castel envoie un message fort aux investisseurs étrangers : le marché africain n’est plus une terre de conquête sans résistance. Les acteurs locaux gagnent en puissance et entendent désormais jouer à armes égales avec les géants mondiaux.