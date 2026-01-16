Éthiopie-Érythrée : la spirale des accusations ravive le spectre d’un conflit armé

Hélène Bailly

Lecture 3 min.
Drapeaux de l'Ethiopie et de l'Erythrée
Drapeaux de l'Ethiopie et de l'Erythrée

La police fédérale éthiopienne affirme avoir saisi 56 000 munitions destinées aux milices Fano dans la région Amhara, accusant directement Asmara d’armer les rebelles. L’Érythrée réfute ces allégations et dénonce une manipulation pour justifier une offensive militaire. Sept ans après l’accord de paix historique, les deux voisins de la Corne de l’Afrique semblent plus que jamais au bord de la rupture.

La tension entre Addis-Abeba et Asmara a franchi un nouveau palier le 15 janvier 2026. Dans un communiqué publié dans la soirée, la police fédérale éthiopienne a annoncé avoir intercepté une importante cargaison de munitions dans la région Amhara, au nord du pays. Selon les autorités, plus de 56 000 cartouches auraient été acheminées par l’Érythrée à destination des milices Fano, qui mènent une insurrection contre le gouvernement fédéral depuis 2023. Deux suspects ont été arrêtés.

L’enquête préliminaire aurait confirmé que les munitions provenaient du « gouvernement Shabiya », terme désignant le parti au pouvoir en Érythrée. Ces accusations interviennent quelques jours après une déclaration explosive du président érythréen Isaias Afwerki. Dans une interview accordée aux médias d’État en début de semaine, le dirigeant a affirmé que le Parti de la prospérité du Premier ministre Abiy Ahmed avait « déclaré la guerre » à son pays. Tout en assurant que l’Érythrée ne souhaitait pas l’affrontement, il a prévenu : « Nous savons défendre notre nation. »

Asmara dénonce une « fausse bannière »

En réponse, le ministre de l’Information érythréen, Yemane Gebremeskel, a catégoriquement rejeté les accusations éthiopiennes, les qualifiant de prétexte fabriqué. « Le régime du Parti de la prospérité brandit de faux drapeaux pour justifier la guerre qu’il brûle de déclencher depuis deux ans », a-t-il déclaré à l’agence Reuters. Pour Asmara, cette escalade rhétorique s’inscrit dans une stratégie éthiopienne visant à détourner l’attention des crises internes qui fragilisent le pouvoir d’Abiy Ahmed.

L’ombre de l’accès à la mer Rouge

Au cœur de cette confrontation se trouve une revendication éthiopienne devenue obsessionnelle : l’accès à la mer Rouge. Depuis plusieurs mois, Addis-Abeba multiplie les déclarations sur le caractère « existentiel » de cet enjeu pour un pays enclavé de 120 millions d’habitants.

LIRE AUSSI
Lire aussi 1
L’Ethiopie sollicite une médiation internationale pour son accès à la mer

Le port érythréen d’Assab cristallise toutes les convoitises. Le président Afwerki a qualifié ces ambitions maritimes de « plan de fou » et d’« irréfléchies », mettant en garde l’Éthiopie contre toute tentative d’utiliser la force.

Les deux pays avaient pourtant signé un accord de paix historique en 2018, qui avait valu à Abiy Ahmed le prix Nobel de la paix. Mais cette réconciliation n’a pas survécu à la guerre du Tigré. L’exclusion de l’Érythrée des négociations de paix de Pretoria en 2022 a ravivé une méfiance séculaire entre ces voisins qui se sont affrontés lors d’un conflit meurtrier entre 1998 et 2000, faisant plus de 100 000 victimes.

Masque Africamaat
Spécialiste de l'actualité d'Afrique Centrale, mais pas uniquement ! Et ne dédaigne pas travailler sur la culture et l'histoire de temps en temps.
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Les FARDC (Forces armées de la RDC

RDC : 626 attaques contre les humanitaires recensées en 2025

En République démocratique du Congo, porter secours est devenu une mission de plus en plus périlleuse. Le rapport annuel du Bureau de la coordination...
Trump menace le Nigeria

Le président Trump est-il finalement prévisible ?

Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump est présenté dans les médias comme un président imprévisible. Dans mon article du 8 décembre 2025, j’avais...
Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso

Coup d’Etat manqué au Burkina : Ouagadougou accuse des éléments pilotés depuis la Côte d’Ivoire et le Togo

Ouagadougou respire, mais reste sous tension. Trois jours après la tentative de putsch avortée dans la nuit du 3 au 4 janvier, le Burkina...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES DECEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2026