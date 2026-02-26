L’Éthiopie réaffirme sa position sur le conflit israélo-palestinien face à Isaac Herzog

Au cours d’une visite officielle marquée par un contexte géopolitique tendu, l’Éthiopie a accueilli le président israélien Isaac Herzog tout en réaffirmant sa position constante sur le conflit israélo‑palestinien. Addis‑Abeba cherche à maintenir un équilibre diplomatique délicat face aux tensions régionales et aux critiques croissantes au sein de l’Union africaine.

La capitale éthiopienne a été le théâtre d’un ballet diplomatique majeur cette semaine. Le président israélien, Isaac Herzog, a achevé mercredi une visite officielle à Addis-Abeba, marquant une étape significative dans les relations entre l’État hébreu et l’une des puissances dominantes de la Corne de l’Afrique. Au-delà des poignées de main protocolaires, ce déplacement s’est déroulé dans un contexte de tensions régionales et internationales exacerbées par le conflit à Gaza.

Le rappel ferme de la position éthiopienne

Lors de ses échanges avec son homologue israélien, le président éthiopien Taye Atske Selassie n’a pas manqué de rappeler la ligne directrice de la diplomatie de son pays. Tout en célébrant les liens historiques et culturels profonds qui unissent les deux nations, portés notamment par l’héritage de la communauté Bete-Israël, le chef de l’État éthiopien a réitéré l’engagement indéfectible de l’Éthiopie en faveur d’une solution à deux États.

Pour Addis-Abeba, la stabilité régionale passe nécessairement par la création d’un État palestinien souverain vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité.

Une coopération technologique malgré les divergences politiques

Le Premier ministre Abiy Ahmed a également reçu Isaac Herzog pour consolider un partenariat que les deux dirigeants qualifient d’historique. Pour l’Éthiopie, l’enjeu est avant tout pragmatique et tourné vers le développement.

Le pays cherche à bénéficier de l’expertise israélienne dans des secteurs critiques tels que la cybersécurité et l’agriculture intelligente. Ces transferts de technologies sont perçus comme essentiels pour la modernisation de l’économie éthiopienne, faisant d’Israël un partenaire stratégique de premier plan malgré les désaccords profonds sur la gestion de la crise palestinienne.

Israël face à l’isolement au sein de l’Union africaine

Cette visite intervient alors qu’Israël tente de regagner du terrain diplomatique sur un continent de plus en plus critique. L’État hébreu a récemment perdu son statut d’observateur au sein de l’Union africaine, une organisation dont le siège se trouve précisément à Addis-Abeba.

Le dernier sommet de l’organisation panafricaine avait d’ailleurs été marqué par des déclarations virulentes, notamment celles du président de la Commission, Mahamoud Ali Youssouf, dénonçant une politique d’extermination à l’égard du peuple palestinien.

Un équilibre fragile pour la Corne de l’Afrique

En accueillant Isaac Herzog, l’Éthiopie réaffirme son rôle de médiateur et de pivot diplomatique. Si elle reste un allié clé pour Israël en Afrique, elle ne s’aligne pas pour autant sur la politique guerrière menée à Gaza.

Addis-Abeba tente ainsi de maintenir un équilibre délicat : préserver une coopération sécuritaire et technologique vitale tout en portant la voix d’une Afrique qui réclame la fin des hostilités et le respect du droit des peuples à l’autodétermination. Ce dialogue direct entre Herzog et les dirigeants éthiopiens souligne la volonté de Jérusalem de briser son isolement croissant auprès des États membres de l’UA.