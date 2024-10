L’Éthiopie a un nouveau Président

L’Éthiopie a élu un nouveau Président. Le ministre des Affaires étrangères, Taye Atske Sélassié, a été choisi par le Parlement, ce lundi 7 octobre, pour succéder à Sahle-Work Zewde, la première femme à avoir occupé ce poste honorifique. Le mandat de Sahle-Work Zewde prendra officiellement fin à la fin du mois.

Bien que la Présidence éthiopienne soit essentiellement symbolique, l’élection d’un diplomate expérimenté à ce poste n’est pas sans signification. Lors de la cérémonie officielle, Taye Atske Sélassié a reçu la Constitution des mains de Sahle-Work Zewde. En tant que Président, son rôle se limite à être le garant de la Constitution et à représenter l’Éthiopie lors de certains événements protocolaires.

Un diplomate chevronné à la tête du pays

Ce sont des tâches que le nouveau président connaît bien grâce à sa longue carrière dans la diplomatie. Taye Atske Sélassié n’est pas étranger aux affaires internationales. Avant de devenir ministre des Affaires étrangères en début d’année, il a occupé des postes d’ambassadeur de l’Éthiopie aux Nations Unies, à Washington, à Stockholm, ainsi qu’au Caire.

Cette expérience diplomatique, notamment en Égypte, pourrait se révéler cruciale dans le contexte actuel de tensions dans la région. L’Éthiopie est, en effet, engagée dans plusieurs projets stratégiques, notamment l’accès à la mer via le Somaliland et le développement d’une autosuffisance énergétique grâce à un barrage sur le Nil. Ces initiatives ont déclenché des réactions négatives de la part de la Somalie et de l’Égypte. Ce qui a augmenté les tensions sous-régionales.

Relations régionales sous haute tension

Le rapprochement entre la Somalie et l’Égypte a été notable, ces derniers mois. L’Égypte s’est portée volontaire pour participer à la nouvelle mission de l’Union Africaine en Somalie et a déjà livré deux cargaisons d’armes depuis septembre. Ce renforcement des liens pourrait poser des défis diplomatiques à Taye Atske Sélassié, dans un contexte où l’Éthiopie cherche à préserver ses intérêts nationaux, notamment en matière de ressources en eau.