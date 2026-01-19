39e sommet de l’Union africaine : préparatifs lancés à Addis-Abeba

Le Comité des représentants permanents de l’Union africaine, réuni depuis le 12 janvier 2026 à Addis-Abeba, prépare le prochain sommet des chefs d’État prévu les 14 et 15 février. L’eau comme ressource vitale pour le développement est au cœur des discussions.

Un calendrier institutionnel chargé pour février 2026

Depuis le 12 janvier 2026, les représentants des États membres de l’Union africaine sont réunis à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour la 51e session ordinaire du Comité des représentants permanents. Cette instance prépare activement le 39e sommet de l’Union africaine, qui se tiendra les 14 et 15 février 2026, ainsi que la 48e session ordinaire du Conseil exécutif, prévue les 11 et 12 février au siège de l’institution.

L’eau au cœur des enjeux du développement africain

Le thème retenu pour ce sommet est « L’eau comme ressource vitale pour le développement et la vie ». Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné l’importance capitale de cette rencontre pour l’ensemble des États membres. Ce choix thématique s’inscrit dans la continuité des engagements pris lors du sommet sur le climat de septembre 2025.

Les présidents et chefs de gouvernement devront également définir la position du continent africain en vue de la COP30 au Brésil et de la COP32, prévue en 2027, cette dernière devant se tenir en Afrique, précisément en Éthiopie.

Paix, sécurité et intégration économique à l’ordre du jour

La session en cours examine les dossiers stratégiques qui seront présentés lors du sommet, notamment ceux relatifs à la paix et à la sécurité, ainsi qu’à la prévention et à la gestion des conflits. Les questions administratives et économiques de l’Union africaine figurent également à l’ordre du jour, avec la poursuite du projet de Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), en adéquation avec l’Agenda 2063 de l’institution.

Une feuille de route pour l’accès durable à l’eau et à l’assainissement

Les représentants permanents travaillent par ailleurs sur la feuille de route 2026 concernant l’approvisionnement durable en eau et les services d’assainissement sécurisés. Ils préparent les recommandations des projets qui seront soumis aux instances décisionnelles lors du prochain sommet.