Barrages Coupe du monde 2026 : le Nigeria écarte le Gabon et file en finale

Les Super Eagles poursuivent leur irrésistible ascension vers la Coupe du monde 2026. Opposé au Gabon dans une demi-finale disputée avec intensité, le Nigeria a su faire la différence dans les moments décisifs pour s’imposer largement (4-1, a.p.). Portée par un collectif solide et des individualités inspirées, la sélection nigériane a confirmé son statut de favorite. Ce succès ouvre les portes de la finale des barrages, où les hommes de José Peseiro tenteront de décrocher leur billet mondial face au Cameroun ou à la RDC.

Un duel intense entre deux nations ambitieuses

Le Nigeria s’est qualifié pour la finale des barrages de la Coupe du monde 2026 après un succès éclatant face au Gabon (4-1, après prolongations). Dans un match haletant, les Super Eagles ont su faire parler leur expérience et leur puissance offensive pour s’imposer et poursuivre leur rêve de Mondial. Le duel entre le Nigeria et le Gabon promettait d’être indécis, et il a tenu toutes ses promesses.

Dès le coup d’envoi, les deux formations ont affiché leurs intentions offensives. Les Super Eagles, bien en place tactiquement, se sont heurtés à une défense gabonaise disciplinée menée par Mario Lemina et Bruno Ecuele Manga. Après plusieurs tentatives manquées, le Nigeria a enfin trouvé la faille à la 78ème minute grâce à Akor Adams. L’attaquant nigérian, bien servi dans la surface, a trompé le gardien gabonais d’une frappe croisée. On pensait alors que les hommes de José Peseiro tenaient leur billet pour la finale.

Chidera Ejuke et Victor Osimhen font la différence

Mais le Gabon n’a pas abdiqué. À la 89ème minute, Mario Lemina a offert l’égalisation aux Panthères d’une superbe reprise, envoyant les deux équipes en prolongation. Dans la prolongation, la profondeur du banc nigérian a fait la différence. Entré en jeu en seconde période, Chidera Ejuke a redonné l’avantage à son équipe dès la 97e minute d’un tir puissant. Galvanisés par ce but, les Super Eagles ont ensuite déroulé, emmenés par leur star Victor Osimhen.

L’attaquant du Napoli, fidèle à sa réputation, a inscrit un doublé (102e et 110e) pour sceller le sort du match. Son efficacité et sa détermination ont une nouvelle fois rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs buteurs africains du moment. Grâce à ce succès (4-1), le Nigeria confirme son statut de favori dans ces barrages et montre qu’il faudra compter sur lui pour décrocher une place à la Coupe du monde 2026.

Le Nigeria en finale des barrages : cap sur le Cameroun ou la RD Congo

En se qualifiant pour la finale, le Nigeria attend désormais son adversaire : le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Cameroun et la République Démocratique du Congo. Un duel qui promet également une forte intensité entre deux poids lourds du football africain. Les Super Eagles, forts de leur succès et de leur dynamique retrouvée, abordent cette finale avec confiance. L’objectif : décrocher le précieux ticket pour le Mondial 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.