Mondial 2026 : l’Afrique du Sud s’envole, le Bénin retrouve le sourire

Dans le groupe C des éliminatoires africains pour le Mondial 2026, l’Afrique du Sud a confirmé son leadership en battant largement le Lesotho (3-0). Avec cette nouvelle victoire, les Bafana Bafana consolident leur première place et s’approchent de la qualification directe. De son côté, le Bénin a arraché un succès précieux face au Zimbabwe grâce à Steve Mounié, reprenant provisoirement la deuxième place. La course reste toutefois ouverte derrière les Sud-Africains, avec le Rwanda et le Nigeria toujours en embuscade.

La septième journée des éliminatoires africains pour la Coupe du monde 2026 a offert deux scénarios contrastés dans le groupe C. D’un côté, l’Afrique du Sud a confirmé son statut de leader incontesté avec une victoire nette face au Lesotho. De l’autre, le Bénin a souffert mais a fini par s’imposer contre le Zimbabwe, reprenant ainsi espoir dans la course à la qualification.

Les Bafana Bafana en pleine confiance

À Bloemfontein, les Bafana Bafana n’ont pas tremblé. Face à un Lesotho dépassé, l’Afrique du Sud s’est imposée 3-0 et a conforté son avance en tête du groupe. Solides défensivement et réalistes devant le but, les hommes d’Hugo Broos affichent une constance qui impressionne. Leur dynamique actuelle en fait les grands favoris pour décrocher la première place qualificative directe pour le Mondial.

Cette victoire confirme le sérieux de l’équipe sud-africaine, qui a su gérer son calendrier sans faux pas, tout en imposant une maîtrise tactique qui laisse peu de place au doute sur ses ambitions.

Le Bénin, une victoire qui fait du bien

Au stade Olympique Alassane Ouattara d’Ébimpé, le Bénin devait impérativement réagir après une série en demi-teinte. Battus par l’Afrique du Sud (0-2) puis accrochés par le Zimbabwe en mars dernier (2-2), les Guépards ont renoué avec la victoire au meilleur moment.

Le match contre les Warriors du Zimbabwe a longtemps été fermé, marqué par un manque d’occasions franches. Les Béninois, pourtant dominateurs en seconde période, ont dû patienter jusqu’à la 77e minute. C’est l’attaquant d’Augsbourg, Steve Mounié, qui a débloqué la situation en inscrivant l’unique but de la rencontre.

Ce succès (1-0) permet aux Guépards de reprendre provisoirement la deuxième place du groupe, devançant le Rwanda, et de retrouver confiance avant d’affronter le Lesotho le 9 septembre.

Un groupe C toujours indécis

Si l’Afrique du Sud semble déjà tracer sa route vers le Mondial 2026, la bataille pour la seconde place reste ouverte. Le Bénin, désormais relancé, sait qu’il doit confirmer dès son prochain match pour garder l’avantage. Le Rwanda et le Nigeria, encore en embuscade, n’ont pas dit leur dernier mot.

Dans ce groupe où chaque point compte, la victoire béninoise face au Zimbabwe pourrait s’avérer décisive dans la quête d’une qualification historique.