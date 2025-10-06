CM U20 au Chili : Maroc, Nigeria et Afrique du Sud à l’assaut des quarts de finale

Trois nations africaines ont survécu à l’intensité de la phase de groupes de la Coupe du Monde U20 au Chili et s’apprêtent à défendre les couleurs du continent lors des huitièmes de finale. Le Maroc, surprise du tournoi, le Nigeria, habitué des grands rendez-vous, et l’Afrique du Sud, championne d’Afrique en titre, incarnent des styles différents mais partagent une même ambition : prouver que le football africain ne cesse de progresser sur la scène mondiale.

Le Maroc, l’invité surprise qui affole le Mondial

Vendredi 10 octobre, 00h00 (heure locale) – Estadio El Teniente, Rancagua, Maroc – Corée du Sud

Vingt ans après leur dernière participation, les Lionceaux de l’Atlas sont de retour sur la scène mondiale et ils l’ont fait savoir avec fracas. Le Maroc a réalisé l’un des plus grands exploits de la phase de groupes en dominant successivement l’Espagne (2-0) puis le Brésil (2-1), s’emparant ainsi de la première place du groupe C, considéré comme le groupe de la mort.

La victoire contre la Roja a sonné comme un avertissement au monde du football. Au stade Nacional de Santiago, les jeunes Marocains ont livré une prestation aboutie, avec une première période maîtrisée et une seconde mi-temps décisive grâce aux réalisations de Yassir Zabiri et Gessime Yassine. Quelques jours plus tard, ils récidivaient face aux Auriverde, confirmant que leur succès n’était pas le fruit du hasard.

Cette génération porte en elle l’élan du football maghrébin, qui multiplie les exploits internationaux. Finalistes malheureux de la CAN U20 2025 face à l’Afrique du Sud après un parcours remarquable, les protégés de Mohamed Ouahbi arrivent au Chili avec une confiance à toute épreuve et un jeu collectif séduisant. Leur capacité à défier les grandes nations avec audace et organisation fait d’eux l’un des outsiders les plus sérieux du tournoi.

Face à la Corée du Sud, formation réputée pour sa discipline et son organisation défensive, le Maroc devra confirmer qu’il n’est pas seulement capable de créer la sensation, mais aussi de tenir son rang dans les moments cruciaux. Yassir Zabiri, buteur lors des deux premiers matchs, et Gessime Yassine, véritable meneur de jeu des Lionceaux, seront les hommes à suivre lors de cette confrontation.

Le Nigeria, l’expérience au service de l’ambition

Mercredi 8 octobre, 20h30 (heure locale) – Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Argentine – Nigeria

Avec quatorze participations à la Coupe du Monde U20, record africain, les Flying Eagles n’ont plus rien à prouver en matière de régularité. Double finalistes de la compétition en 1989 et 2005, les Nigérians ont débarqué au Chili avec l’ambition légitime d’aller décrocher le titre qui leur a échappé à deux reprises.

Le parcours des Super Eagles juniors lors de la phase de groupes a été mitigé sans être flamboyant. Troisièmes de la CAN U20 2025 après avoir dominé l’Égypte aux tirs au but lors de la petite finale, les Nigérians ont démontré leur sang-froid dans les moments décisifs, s’imposant sur le fil par exemple face à l’Arabie Saoudite. Cette capacité à garder la tête froide sera précieuse face à l’Argentine, l’un des grands favoris du tournoi.

Le duel contre l’Albiceleste promet d’être un choc de styles fascinant. D’un côté, la maîtrise technique et le jeu de possession sud-américaine, de l’autre, la puissance athlétique et l’intensité physique africaine. Les Flying Eagles devront s’appuyer sur leur expérience des grands rendez-vous et leur solidité défensive pour contrer une formation argentine réputée pour sa créativité offensive.

Le Nigeria possède un vivier de talents impressionnant, formé dans les académies du pays et dans les centres européens. Leur jeu direct, leur capacité à exploiter les espaces en transition rapide et leur impact physique dans les duels pourraient déstabiliser une équipe argentine habituée à contrôler le ballon. Ce match sera un test de maturité pour cette génération nigériane qui rêve d’égaler les performances de leurs aînés.

L’Afrique du Sud, les champions continentaux en quête de confirmation

Mercredi 8 octobre, 20h30 (heure locale) – Estadio Fiscal, Talca, Colombie – Afrique du Sud

Les Amajita étaient arrivés au Chili auréolés de leur titre de champions d’Afrique U20 2025, conquis de haute lutte face au Maroc. Cette consécration continentale couronnait une série impressionnante : onze matchs sans défaite avant le début du Mondial, une solidité défensive remarquable avec seulement deux buts encaissés lors de leurs six dernières rencontres de préparation.

Mais, placés dans le groupe E aux côtés de la France et des États-Unis, les Sud-Africains ont commencé par une défaite face au Bleuets d’arracher la qualification en dominant logiquement la Nouvelle Calédonie, puis surtout les favoris américains dans un match couperte. Cette capacité à se relever des moments difficiles sera un atout précieux face à la Colombie.

Les Sud-Africains s’appuient sur une organisation défensive solide et une discipline tactique irréprochable. Leur jeu pragmatique, loin d’être spectaculaire, s’avère redoutablement efficace. Face à une équipe colombienne qui a également impressionné lors de la phase de groupes, l’Afrique du Sud devra reproduire la recette qui a fait son succès : solidité derrière, réalisme devant et détermination sans faille.

Les trois affiches promettent d’être disputées. L’Argentine, la Colombie et la Corée du Sud ne sont pas des adversaires faciles, mais l’histoire récente du football africain montre que les jeunes générations n’ont plus peur de défier les grands.