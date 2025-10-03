Coupe du Monde U20 : le Nigeria et l’Afrique du Sud se relancent avant des matchs décisifs

Après des débuts compliqués au Mondial U20, les deux géants africains ont relevé la tête ce vendredi avec des victoires capitales qui relancent leurs ambitions chiliennes.

Le Nigeria s’impose dans la douleur

Au stade Fiscal de Talca, les Flying Eagles ont arraché une victoire précieuse face à l’Arabie Saoudite au terme d’un match haletant. Si Nasiru Salihu avait rapidement ouvert le score dès la dixième minute, les Nigérians ont dû batailler jusqu’au bout pour s’imposer. Menés puis revenus à égalité, les protégés de Ladan Bosso ont finalement trouvé la délivrance dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé avec sang-froid par Daniel Bameyi.

Cette victoire 3-2 efface partiellement la déception du match d’ouverture perdu face à la Norvège, où malgré une large domination territoriale et vingt tentatives, les Super Eagles n’avaient pas trouvé la faille. Avec trois points au compteur, le Nigeria retrouve espoir dans le groupe F.

L’Afrique du Sud retrouve des couleurs

De leur côté, les Amajita ont livré une prestation convaincante à Rancagua en écrasant la Nouvelle-Calédonie sur le score sans appel de cinq buts à zéro. Après une entame ratée contre la France, les champions d’Afrique U20 en titre ont montré un tout autre visage, retrouvant la solidité défensive et l’efficacité offensive qui ont fait leur force lors du tournoi continental.

Cette large victoire permet à l’Afrique du Sud de revenir dans la course à la qualification et de reprendre confiance avant l’échéance cruciale qui l’attend.

Des finales avant l’heure

La dernière journée de la phase de groupes s’annonce sous haute tension pour les deux représentants africains. Dimanche soir à vingt-deux heures, l’Afrique du Sud affrontera les États-Unis, impressionnants lors de leurs deux premières sorties. Les Américains n’ont concédé aucune défaite, remportant leurs matchs 9-1 contre la Nouvelle Célédonie et surtout 3-0 face à la France. Ils représentent un obstacle de taille pour les Amajita de Raymond Mdaka.

Quelques heures plus tard, le Nigeria défiera la Colombie, actuelle leader du groupe F avec quatre points, à égalité avec la Norvège. Un véritable quitte ou double pour les Flying Eagles, qui devront absolument s’imposer pour rallier les huitièmes de finale. Face à une équipe colombienne solide et bien organisée, les Nigérians devront faire preuve de la même détermination que celle affichée en fin de match contre l’Arabie Saoudite.

Ces confrontations sont de véritables finales anticipées. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont à la phase à élimination directe. Après avoir tremblé, le Nigeria et l’Afrique du Sud n’ont plus le droit à l’erreur. L’Afrique retiendra son souffle sachant que le Maroc après deux exploits devant l’Espagne et le Brésil est déjà en huitième de finale.