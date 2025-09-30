Mondial U20 au Chili : nuit amère pour les sélections africaines

Malgré les espoirs suscités après l’exploit du Maroc contre l’Espagne, la nuit a été difficile pour les représentants africains au Mondial U20 au Chili. Le Nigeria et l’Afrique du Sud se sont inclinés lors de leur entrée en lice, compliquant déjà leur parcours dans la phase de groupes.

Les “Amajita” sud-africains ont ouvert leur campagne contre la France. Malgré une prestation courageuse et quelques occasions franches, l’expérience et l’efficacité tricolores ont fait la différence. Les Bleuets ont maitrisé le ballon et l’’Afrique du Sud s’incline logiquement 2-1. Les “Amajita” devront impérativement réagir lors de leur prochain match pour espérer accrocher la qualification. Ils affronteront d’abord la Nouvelle Calédonie, qui ne devrait pas poser de difficulté,  avant une finale face aux Etats-Unis le 5 octobre.

Le Nigeria, souvent considéré comme l’une des places fortes du football de jeunes en Afrique, espérait marquer son territoire d’entrée. Mais les Flying Eagles ont chuté d’entrée.  Piégés sur penalty en debut de match. Ils ont couru sans succes apres le score, incapables de concrétiser leurs temps forts. Cette défaite met déjà l’équipe sous pression dans un groupe relevé où chaque faux pas peut coûter cher.

Prochain match couperet le 2 octobre avec victoire obligatoire devant l’Arabie Saoudite avant d’affronter la Colombie.

Le Maroc beau vainqueur

Avec l’Égypte déjà battue par le Japon en ouverture, le Maroc reste pour l’instant la seule équipe africaine à avoir signé une victoire, en dominant l’Espagne 2-0. Le revers du Nigeria et de l’Afrique du Sud souligne la difficulté pour les représentants africains de rivaliser à ce stade, face à des adversaires européens et asiatiques mieux en place.

La suite du tournoi s’annonce cruciale : l’Afrique du Sud et le Nigeria devront impérativement réagir dès leur deuxième match pour ne pas compromettre leurs chances de qualification en huitièmes de finale. Quant au Maroc, il tentera de confirmer sa bonne dynamique et de porter haut les couleurs africaines dans ce Mondial U20 au Chili.

