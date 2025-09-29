Mondial U20 : le Maroc terrasse l’Espagne, le Nigeria et l’Afrique du Sud entrent en scène ce soir

Débutée samedi au Chili, la Coupe du Monde U20 2025 a déjà offert son lot de sensations fortes pour les représentants africains. Après la défaite de l’Égypte contre le Japon (0-2), le Maroc a créé la surprise en dominant l’Espagne (2-0) dimanche. Ce lundi 29 septembre, tous les regards se tournent vers le Nigeria et l’Afrique du Sud qui font leur entrée dans le tournoi avec de grandes ambitions.

Le choc tant attendu du Groupe C a tenu toutes ses promesses. Face à une sélection espagnole favorite, les jeunes Marocains ont livré une prestation remarquable au stade Nacional de Santiago. Vingt ans après leur dernière participation, les Lionceaux de l’Atlas ont montré qu’ils n’étaient pas venus au Chili en simples spectateurs.

La rencontre a basculé en seconde période. Yassir Zabiri a ouvert le score à la 54e minute, libérant ses coéquipiers et galvanisant une équipe déjà conquérante. Quatre minutes plus tard, Gessime Yassine doublait la mise, scellant une victoire historique. Et même doublement historique, car pour la première fois dans l’histoire du football, le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi a utilisé le carton vert. Le carton vert est une nouveauté de la FIFA qui permet, deux fois par match, à un entraineur de demander à l’arbitre l’utilisation de la VAR.

Dans le groupe de la mort avec le Brésil, le Mexique et l’Espagne, le Maroc prend une sérieuse option pour la qualification. Dans l’autre match, le Mexique et le Brésil se sont neutralisés 2 partout. Cette performance éclatante prouve que la jeune génération marocaine a de l’ambition, portée par le dynamisme du football maghrébin qui multiplie les exploits sur la scène internationale.

L’Égypte manque son entame, le Japon sans pitié

L’aventure égyptienne a débuté sous de moins bons auspices samedi. Face au Japon, les jeunes Pharaons ont été dominés de bout en bout, s’inclinant sur le score de 2-0. Un penalty transformé par Rion Ichihara à la 29e minute a ouvert la voie aux Samouraïs Bleus, avant qu’Hisatsugu Ishii ne fasse le break dès le retour des vestiaires (48e).

Incapables de créer le danger et trop fébriles défensivement, les Égyptiens devront impérativement se ressaisir lors de leurs prochaines sorties contre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Dans un Groupe A disputé, chaque point compte et cette défaite inaugurale complique déjà la tâche des hommes d’Osama Nabih.

Nigeria et Afrique du Sud : l’heure du grand saut

La soirée de ce lundi s’annonce décisive pour deux autres nations africaines. À 22h (heure française), le Nigeria défiera la Norvège dans le Groupe F. Double finaliste du Mondial U20 (1989 et 2005), les Flying Eagles font partie des outsiders crédibles de cette édition. Leur expérience et leur vivier de talents en font une équipe à ne surtout pas sous-estimer.

De son côté, l’Afrique du Sud affrontera un os de taille : la France, grande favorite du tournoi. Mais les Sud-Africains arrivent au Chili portés par une dynamique impressionnante. Champions d’Afrique U20 et vainqueurs du championnat COSAFA en 2025, ils restent invaincus depuis onze matchs. Leur solidité défensive (seulement deux buts encaissés lors de leurs six dernières rencontres) et leur confiance pourraient créer la surprise face aux Bleuets.

Avec déjà une victoire marocaine retentissante, l’Afrique a montré qu’elle comptait peser dans ce Mondial U20. Les performances du Nigeria et de l’Afrique du Sud ce soir détermineront si le continent peut nourrir de réelles ambitions pour aller loin dans la compétition chilienne.