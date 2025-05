Finale de la CAN U20 2025 : Maroc – Afrique du Sud, une revanche historique

Vingt-huit ans après leur dernière confrontation en finale, le Maroc et l’Afrique du Sud se retrouvent pour l’ultime match de la CAN U20. Une rencontre qui s’annonce épique au Caire, opposant deux équipes déjà qualifiées pour le Mondial avec des styles contrastés et des joueurs talentueux prêts à écrire l’histoire.

Dimanche 18 mai 2025, le prestigieux Cairo International Stadium (75 000 places) accueillera la finale de la 25ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations U20. À 21h00 (heure du Caire et de Paris), le Maroc et l’Afrique du Sud s’affronteront dans une rencontre qui ravive des souvenirs lointains mais vivaces.

Cette finale marque, en effet, des retrouvailles attendues depuis 28 ans. En 1997, les Lionceaux de l’Atlas avaient décroché leur unique titre continental en s’imposant 1-0 face aux Amajita à Rabat. Aujourd’hui, l’histoire se répète : le Maroc rêve d’un second sacre historique tandis que l’Afrique du Sud espère enfin remporter son premier trophée dans cette catégorie.

Des parcours sans faute jusqu’à la finale

Le Maroc a tracé sa route vers la finale avec une détermination impressionnante. En quarts de finale, les Lionceaux ont écarté la Sierra Leone sur le score de 1-0 après prolongation. Ils ont ensuite confirmé leur solidité en demi-finale en dominant l’Égypte, pays hôte, sur le même score grâce à une réalisation décisive de Jones El Abdellaoui à la 77ᵉ minute. Leur bilan global dans la compétition est impeccable avec 4 victoires et un nul en 5 rencontres et 6 buts marqués, sans en concéder aucun.

L’Afrique du Sud n’a pas été en reste. Après une défaite en ouverture face à l’Egypte et une qualification a l’arrachée, les Amajita ont éliminé la République Démocratique du Congo en quarts de finale (1-0 après prolongation), avant de créer la surprise en écartant le Nigeria en demi-finale (1-0) grâce au but de Tylon Smith à la 66ᵉ minute. Au total, les Sud-Africains présentent un bilan de 3 victoires, 1 défaite et 1 match nul, mais une confiance qui a progressé au fur et à mesure de la compétition.

Les deux sélections ont déjà atteint un objectif majeur : en se qualifiant pour les demi-finales, elles ont assuré leur participation à la prochaine Coupe du monde U20 qui se tiendra au Chili en septembre 2025. Maintenant, elle peuvent réver du titre. C’est ce qu’explique Houssam Essadak le capitaine de la sélection marocaine « On s’est fixés deux objectifs avant de venir ici (…) Le premier, c’était de décrocher notre qualification pour la Coupe du monde U20 au Chili. C’est fait. Le second, c’est de soulever ce trophée. C’est ce que veulent les supporters, ce que notre président attend de nous, et ce que nous nous sommes promis entre nous. »

Deux équipes aux styles contrastés

Le sélectionneur Mohamed Ouahbi a bâti une équipe séduisante articulée autour d’un 4-3-3 dynamique. Les Lionceaux se distinguent par un pressing haut et des transitions rapides qui désorganisent leurs adversaires.

Parmi les talents à surveiller : Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) : l’ailier droit, héros de la demi-finale, est considéré comme le joueur marocain le plus coté du tournoi. Ismaël Aouad (RC Lens) : meneur créatif au centre du jeu, il s’est illustré par une passe décisive déterminante face à l’Égypte.

Sous la houlette de Raymond Mdaka, les Amajita ont développé un jeu pragmatique mais efficace. Leur organisation défensive compacte s’accompagne d’une utilisation judicieuse des couloirs et d’une recherche constante de la profondeur.

Les atouts majeurs sud-africains : Tylon Smith (Stellenbosch FC) : puissant attaquant au jeu aérien impressionnant, buteur décisif en demi-finale. Thabang Mahlangu (JDR Stars) : meilleur buteur sud-africain du tournoi avec 3 réalisations, il excelle dans le jeu entre les lignes.

Chiffres et contexte

La finale sera arbitrée par le Mauritanien Dahane Beida. Les deux équipes n’avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis précisément cette finale de 1997.

Informations pratiques : La rencontre sera diffusée en direct sur SuperSport, beIN Sports et Canal+ Sport. Les fans pourront également suivre gratuitement le match en streaming sur la chaîne YouTube officielle de la CAF (CAF TV).

Rendez-vous dimanche à 21h pour découvrir qui des Lionceaux ou des Amajita soulèvera le trophée continental U20. A 17h, l’Egypte à domicile tentera de prendre la troisième place devant le Nigeria.