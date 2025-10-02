Le Maroc s’offre le Brésil au Mondial U20 et file en huitièmes de finale

Amadou Atar

Au Chili, les Lionceaux de l’Atlas ont signé un exploit historique en battant le Brésil (2-1) lors de la deuxième journée du groupe C. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les jeunes Marocains confirment leur nouveau statut de référence du football africain. Les Lionceaux font aujourd’hui partis des grands favoris de ce Mondial des moins de 20 ans au Chili.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à Santiago du Chili, le Maroc a fait vibrer ses supporters en décrochant une victoire de prestige face au Brésil (2-1) lors de la Coupe du Monde U20. Dans un Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos à l’ambiance électrique, les Lionceaux de l’Atlas ont montré qu’ils n’étaient pas venus se contenter d’un simple point, mais bien pour s’imposer face à l’une des nations phares du football mondial.Après leur victoire 2-0 en ouverture devant l’Espagne, les Marocains ne craignent plus personne, même pas l’ogre brésilien.

La première mi-temps fut équilibrée, chaque équipe cherchant à poser son jeu. Mais dès la reprise, les Marocains ont accéléré. À la 60ᵉ minute, Othmane Maâma a ouvert le score d’une frappe précise après un centre bien ajusté. Quinze minutes plus tard, Yassir Zoubiri a doublé la mise, concrétisant la domination des Lionceaux. Le Brésil a réduit l’écart sur penalty en fin de match, mais sans parvenir à inverser le cours de la rencontre.

Avec ce deuxième succès consécutif, le Maroc valide d’ores et déjà son ticket pour les huitièmes de finale et prend la tête du groupe C, devant le Brésil, le Mexique et l’Espagne (qui ont fait match nul 2-2). Cette victoire marque l’affirmation d’une génération marocaine ambitieuse, capable de rivaliser avec les plus grands et qui vise désormais le titre !

Au-delà de l’exploit, ce succès illustre la montée en puissance du football marocain, qui multiplie les performances internationales depuis le Mondial 2022 et le CHAN. Les Lionceaux U20 poursuivent cette dynamique et confirment que le Maroc n’est plus seulement un outsider, mais bel et bien une référence en Afrique et au-delà.

