Maroc U20 : une défaite sans conséquence face au Mexique, cap sur les huitièmes de finale

Amadou Atar

Chili 2025
Chili 2025

La sélection marocaine des moins de 20 ans a concédé samedi soir sa première défaite de la Coupe du Monde au Chili, s’inclinant sur le score d’un but à zéro face au Mexique à l’Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Une défaite qui n’entache en rien le parcours exceptionnel des hommes de Mohamed Ouahbi, déjà assurés de leur qualification pour les huitièmes de finale avant même le coup d’envoi.

Les Lionceaux de l’Atlas chutent face au Mexique (1-0) mais conservent la première place du groupe C

Après leurs retentissantes victoires contre l’Espagne et le Brésil lors des deux premières journées, les Lionceaux de l’Atlas ont abordé cette rencontre sans pression, le sélectionneur national en profitant pour faire tourner son effectif et offrir du temps de jeu à plusieurs remplaçants avant les phases à élimination directe.

Avec environ sept cadres sur le banc au coup d’envoi, dont les héros des précédents matchs comme Yassine Gessime, Yassir Zabiri, Othmane Maamma et Ismaël Baouf, le Maroc s’est présenté avec un visage très remanié. Une stratégie de préservation qui a porté ses fruits sur le plan physique, même si elle s’est traduite par un résultat négatif au tableau d’affichage.

Le Mexique concrétise sa domination

Après un premier acte équilibré qui s’est terminé sur un score vierge, les Mexicains ont accéléré le rythme au retour des vestiaires et ont été récompensés à la 51e minute lorsque Gilberto Mora a transformé un penalty, offrant l’avantage à son équipe et relançant totalement la course à la qualification.

Dos au mur après deux matchs nuls lors des précédentes journées, El Tri a montré plus de détermination et d’envie, conscient que seule la victoire pouvait lui ouvrir les portes du second tour. Le Maroc a tenté de réagir mais ses offensives sont restées stériles face à une défense mexicaine bien regroupée et un gardien vigilant.

Premier du groupe malgré tout

Malgré cette défaite, le Maroc conserve la première place du groupe C avec six points, devant le Mexique qui totalise cinq points, les deux sélections validant ainsi leur billet pour les huitièmes de finale. Coupe du Monde U20.

Dans l’autre match du groupe, le quintuple champion du monde brésilien a été éliminé prématurément après une nouvelle défaite face à l’Espagne, créant la sensation du tournoi.

Qui pour affronter les Lionceaux en huitièmes ?

En tant que leader du groupe C, le Maroc affrontera le troisième du groupe A, B ou F lors des huitièmes de finale, prévu le vendredi 10 octobre à minuit à l’Estadio El Teniente de Rancagua.

Selon le format du tournoi, les Lions de l’Atlas pourraient croiser la Nouvelle-Zélande (troisième du groupe A avec le Japon, le Chili et l’Égypte), le Panama (troisième du groupe B avec l’Ukraine, le Paraguay et la Corée du Sud), ou une équipe issue du groupe F composé de la Colombie, de la Norvège, du Nigeria et de l’Arabie Saoudite.

Avec des victoires sensationnelles contre deux géants du football mondial, l’Espagne et le Brésil, le Maroc U20 a déjà marqué les esprits dans ce tournoi chilien. Qul que soit le troisième que les Lionceaux rencontreront au prochain tour, ce sera une équipe à leur portée. La performance des jeunes Marocains témoigne de la qualité du travail effectué dans les centres de formation du royaume et de l’excellence du staff technique dirigé par Mohamed Ouahbi.

Reposés et stratégiquement préservés, les Lionceaux de l’Atlas abordent désormais la phase à élimination directe avec confiance et ambition. L’objectif est clair : aller le plus loin possible dans cette compétition et pourquoi pas créer une nouvelle surprise face aux favoris qui restent en lice. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain à Rancagua, où une nation entière sera derrière ses jeunes espoirs pour continuer à rêver d’un exploit historique.

Groupe C – Classement final

  • Maroc – 6 points (qualifié)
  • Mexique – 5 points (qualifié)
  • Espagne – 4 points
  • Brésil – 1 point
Amadou Atar est une référence dans le monde du football africain.
