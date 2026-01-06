La Côte d’Ivoire en patron écrase le Burkina Faso (3-0) et retrouvera l’Égypte en quarts

La Côte d’Ivoire a assumé son statut de tenant du titre. Les Éléphants ont battu ce mardi soir le Burkina Faso (3-0) en huitièmes de finale de la CAN 2025 au Stade de Marrakech. Une démonstration de force qui envoie les hommes d’Émerse Faé vers un quart de finale explosif face à l’Égypte, samedi prochain.

Amad Diallo, le festival

Lancés sur un rythme élevé, les Ivoiriens se montrent dangereux d’entrée. Amad Diallo, la pépite de Manchester United, multiplie les percées sur son aile droite avant d’ouvrir le score à la 20ᵉ minute d’un habile piqué au-dessus du gardien Koffi. Son but récompense la domination technique et l’intensité des Éléphants.

Diomandé double la mise, le Burkina craque

À peine dix minutes plus tard, Yan Diomandé, jeune prodige de Leipzig, annoncé comme le prochain joueur africain le plus cher de l’histoire, creuse l’écart d’une frappe placée après un service parfait de Diallo. Les Burkinabè répliquent timidement et peuvent regretter le tir sur le poteau de Dango Ouattara, leur seule véritable occasion de la première période.

Touré parachève la démonstration ivoirienne

En deuxième mi-temps, malgré quelques offensives des Étalons, la défense ivoirienne reste solide. En fin de rencontre, Bazoumana Touré conclut un contre éclair où il est parti de son camps pour inscrire le troisième but d’une frappe au premier poteau (87ᵉ).

Les remplaçants Diakité et Seko Fofana ont ensuite assuré la gestion du tempo jusqu’au coup de sifflet final.

Cap sur un duel historique face à l’Égypte

Tenante du titre, la Côte d’Ivoire a retrouvé sérénité et efficacité. L’affiche face à l’Égypte, vainqueur du Bénin hier, s’annonce explosive entre deux nations majeures du football africain. Mais l’objectif c’est bien un doublé continental historique pour les Éléphants.

Buteurs : Amad Diallo (20e), Yan Diomandé (32e), Bazoumana Touré (87e).

Un peu plus tôt dans la journée, l’Algérie a battu la RDC 1-0 et affrontera le Cameroun en quarts de finale.