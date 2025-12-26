Après le 7 décembre, le Bénin renforce son état-major : promotions stratégiques au sommet de l’armée

Après la grosse frayeur, le temps est aux récompenses dans le haut commandement militaire au Bénin. Ce vendredi, six parmi les plus hauts responsables militaires et policiers ont été promus à des grades supérieurs par le Président Patrice Talon.

Si les événements du 7 décembre dernier n’ont pas tourné à l’avantage des mutins, le Bénin le doit sans aucun doute à son armée demeurée loyale à son chef suprême, le Président Patrice Talon. Aucun des principaux chefs des différents corps de l’armée n’ont en effet pris le parti des putschistes qui ont pu être rapidement neutralisés, ce qui a permis le maintien de l’ordre constitutionnel. Dans ces conditions, que le chef de l’État aille au-delà des encouragements verbaux en prenant des actes en faveur de ces vaillants officiers ne serait que justice. Et c’est ce qui s’est produit ce vendredi 26 décembre 2025 à l’occasion du conseil extraordinaire des ministres. Six chefs militaires et policiers ont pris du galon, et un galon bien mérité.

Des promotions clés dans la haute hiérarchie militaire et policière

Au nombre des officiers promus, il y a le Directeur général de la Police républicaine. Le contrôleur général de police, Brice Kocou Allowanou devient désormais inspecteur général de police de 2ᵉ classe, avec effet au 15 janvier 2026. Aux côtés du premier responsable de la Police républicaine, il y a le directeur du cabinet militaire du président de la République, Bertin Bada. En juin dernier, il était promu général de corps aérien, le grade le plus élevé jamais atteint par un officier béninois depuis la création des Forces armées dahoméennes (actuelles Forces armées béninoises) en 1952. Désormais, ses épaulettes seront garnies d’une cinquième étoile pour consacrer l’ascension totale de ce militaire qui a perdu son épouse, Berthe Bada, lors de la tentative de putsch, alors que sa résidence était attaquée par les mutins. Bertin Bada devient général d’armée arienne, pour compter du 1er janvier 2026.

Le général de division, Fructueux Gbaguidi, chef d’état-major des armées béninoises, accède lui au grade de général de corps d’armée, avec effet au 1er janvier 2026. Bien qu’absent du territoire national au moment de la tentative de coup d’État, il a coordonné à distance avec l’appui du commandant de la Garde républicaine et du chef de l’État lui-même la riposte qui s’est achevée par la mise en déroute des assaillants. Le général de division Abou Issa, chef d’état-major de l’Armée de terre, est également promu général de corps d’armée, à compter du 15 janvier 2026. Le 7 décembre, il avait été pris par les mutins avant d’être libéré le lendemain. Il avait partagé cette mésaventure avec le colonel Faïzou Gomina, commandant de la Garde nationale, lui-même désormais promu général de brigade à compter du 15 janvier 2026.

Fidèle parmi les fidèles du Président Patrice Talon, le colonel-major Dieudonné Tévoèdjrè portera les deux étoiles de général de brigade à partir du 1er janvier 2026. Lui qui, avec ses hommes, a joué le principal rôle dans la victoire de l’Armée sur les mutins.

Un test décisif pour l’avenir institutionnel

Si ces promotions renforcent à court terme la cohésion du sommet de l’État, elles engagent aussi la responsabilité directe des nouveaux promus. Dans un pays longtemps considéré comme un modèle de stabilité démocratique, la tentative de coup d’État du 7 décembre a agi comme un électrochoc. Désormais, le défi est clair : restaurer la confiance, prévenir toute nouvelle dérive et démontrer que l’armée béninoise demeure une force républicaine, strictement subordonnée au pouvoir civil.

À l’épreuve des faits, ces nouveaux galons ne vaudront que par leur capacité à garantir durablement l’ordre constitutionnel. Dans l’histoire politique béninoise, le 7 décembre 2025 aura marqué une rupture : 53 ans de stabilité politique et 35 ans d’expérience démocratique apaisée. Les promotions de ce jour en constituent la réponse stratégique.