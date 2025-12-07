Urgent : tentative de coup d’État « déjouée » au Bénin ce 7 décembre 2025

Idriss K.Sow

Lecture 2 min.
Tentative de coup d'Etat au Bénin
Tentative de coup d'Etat au Bénin

Une tentative de coup d’État militaire a secoué le Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. Des militaires dissidents ont annoncé à la télévision nationale, tôt ce matin, avoir « démis de ses fonctions » le président Patrice Talon. Cependant, quelques heures plus tard, le gouvernement a déclaré que la situation était sous contrôle et que la tentative de putsch avait été déjouée.

Ce que l’on sait : un soulèvement rapide et neutralisé

L’annonce des putschistes vient d’un groupe de soldats, se présentant sous le nom de « Comité militaire pour la refondation » (CMR). Ils ont pris le contrôle de la chaîne de télévision publique (RTB) pour annoncer la destitution du Président Talon, la dissolution du gouvernement et la suspension de toutes les institutions de la République. Le Lieutenant-Colonel Pascal Tigri a été nommé à la tête de ce comité.

Des tirs ont été signalés au petit matin, notamment dans la capitale économique, Cotonou, et plus précisément autour du domicile du chef de l’État et du siège de la télévision nationale.. Cepenadnt, la réponse du gouvernement semble avoir été très rapide. L’entourage du président et le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, ont rapidement affirmé que le président Talon était en sécurité et que les Forces armées béninoises, fidèles à l’ordre constitutionnel, avaient neutralisé le « groupuscule » de putschistes. Selon le ministre, la situation était complètement maîtrisée en milieu de matinée et la ville de Cotonou était sécurisée.

Contexte régional et international

Cet événement survient dans un contexte de vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest, région déjà fragilisée par des renversements militaires successifs (Mali, Burkina Faso, Niger, et récemment la Guinée-Bissau).

L’Union africaine (UA) et la CEDEAO ont rapidement et fermement condamné cette tentative de coup d’État, réaffirmant leur tolérance zéro face à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Le président Patrice Talon, réélu en 2021, est en place depuis 2016 et doit terminer son mandat en 2026. Ses détracteurs l’ont souvent accusé d’avoir mené un virage autoritaire dans un pays pourtant historiquement salué pour son dynamisme démocratique.

Actuellement, le gouvernement appelle la population à vaquer normalement à ses occupations, tandis qu’une enquête pour faire la lumière sur les auteurs de cette tentative de déstabilisation est en cours.

Idriss K. Sow Illustration d'après photo
Journaliste-essayiste mauritano-guinéen, il parcourt depuis une décennie les capitales et les villages d’Afrique pour chroniquer, en français, les réalités politiques, culturelles et sociales de l'Afrique
Newsletter Suivez Afrik.com sur Google News

LIRE AUSSI

Justice, Tribunal

Guinée : la justice sonne la fin de l’impunité numérique

En pleine campagne présidentielle, la justice guinéenne frappe fort contre ce qu’elle qualifie de « désinformation » sur les réseaux sociaux. Le Procureur général...
Tanzanie : la police interdit les manifestations du jour de l’indépendance

Tanzanie : la police interdit les manifestations du jour de l’indépendance

La police tanzanienne a interdit toute manifestation prévue pour le jour de l’indépendance. Cette décision révèle un durcissement politique inédit depuis les élections contestées...
Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Sénégal : le Premier ministre super-renforcé, signe d’un nouvel équilibre ?

Le président Diomaye Faye a signé un décret renforçant considérablement la Primature. Cela fait d’Ousmane Sonko un « Premier ministre super fort » au...
L'actualité africaine, notre passion
CARTE D'AFRIQUEPLAN DU SITE
QUI SOMMES-NOUSMENTIONS LÉGALES
ARCHIVES NOVEMBRE 2025Gestion des cookies
© Afrik 2025