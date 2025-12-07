Urgent : tentative de coup d’État « déjouée » au Bénin ce 7 décembre 2025

Une tentative de coup d’État militaire a secoué le Bénin ce dimanche 7 décembre 2025. Des militaires dissidents ont annoncé à la télévision nationale, tôt ce matin, avoir « démis de ses fonctions » le président Patrice Talon. Cependant, quelques heures plus tard, le gouvernement a déclaré que la situation était sous contrôle et que la tentative de putsch avait été déjouée.

Ce que l’on sait : un soulèvement rapide et neutralisé

L’annonce des putschistes vient d’un groupe de soldats, se présentant sous le nom de « Comité militaire pour la refondation » (CMR). Ils ont pris le contrôle de la chaîne de télévision publique (RTB) pour annoncer la destitution du Président Talon, la dissolution du gouvernement et la suspension de toutes les institutions de la République. Le Lieutenant-Colonel Pascal Tigri a été nommé à la tête de ce comité.

Des tirs ont été signalés au petit matin, notamment dans la capitale économique, Cotonou, et plus précisément autour du domicile du chef de l’État et du siège de la télévision nationale.. Cepenadnt, la réponse du gouvernement semble avoir été très rapide. L’entourage du président et le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, ont rapidement affirmé que le président Talon était en sécurité et que les Forces armées béninoises, fidèles à l’ordre constitutionnel, avaient neutralisé le « groupuscule » de putschistes. Selon le ministre, la situation était complètement maîtrisée en milieu de matinée et la ville de Cotonou était sécurisée.

Contexte régional et international

Cet événement survient dans un contexte de vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest, région déjà fragilisée par des renversements militaires successifs (Mali, Burkina Faso, Niger, et récemment la Guinée-Bissau).

L’Union africaine (UA) et la CEDEAO ont rapidement et fermement condamné cette tentative de coup d’État, réaffirmant leur tolérance zéro face à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement.

Le président Patrice Talon, réélu en 2021, est en place depuis 2016 et doit terminer son mandat en 2026. Ses détracteurs l’ont souvent accusé d’avoir mené un virage autoritaire dans un pays pourtant historiquement salué pour son dynamisme démocratique.

Actuellement, le gouvernement appelle la population à vaquer normalement à ses occupations, tandis qu’une enquête pour faire la lumière sur les auteurs de cette tentative de déstabilisation est en cours.