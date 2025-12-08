Bénin : le général Abou Issa et le colonel Faïzou Gomina libérés des mains des mutins

La République béninoise a connu un soulagement majeur ce lundi matin. Le général Abou Issa, chef d’état-major de l’Armée de terre, et le colonel Faïzou Gomina, commandant de la Garde nationale, ont été libérés après avoir été retenus par les mutins impliqués dans la tentative de coup de force.

Selon plusieurs sources sécuritaires concordantes, les deux hauts gradés ont été extraits sains et saufs au terme d’une opération menée par les forces loyalistes. Ils étaient jusqu’alors retenus par le groupe de militaires impliqués dans la tentative de déstabilisation des institutions.

Sur les réseaux sociaux et dans plusieurs cercles officiels, les messages de soulagement se sont multipliés dès l’annonce de leur remise en liberté. « Vive le Bénin », peut-on lire dans de nombreux messages qui saluent l’action des forces armées restées fidèles à l’ordre constitutionnel.

Un verrou stratégique qui cède

La détention du chef d’état-major de l’Armée de terre et du commandant de la Garde nationale constituait l’un des points les plus critiques de la crise. Dans tous les scénarios de putsch, la neutralisation durable de la hiérarchie militaire représente un levier majeur pour les mutins. En récupérant ces deux figures clés de l’appareil sécuritaire, l’État béninois reprend un contrôle total sur la chaîne de commandement.

Cette libération confirme que l’écrasante majorité de l’armée est restée loyale aux institutions. Elle signe aussi l’échec définitif de la manœuvre engagée par les mutins, désormais privés de tout poids stratégique.

Une tentative de déstabilisation rapidement contenue

La tentative de coup d’État, survenue dans la nuit de samedi à dimanche, avait été rapidement signalée par l’apparition d’un groupe de militaires à la télévision nationale, annonçant la suspension des institutions et la destitution du président Patrice Talon. Des tirs avaient ensuite été entendus dans certains quartiers de Cotonou, provoquant une vive inquiétude au sein de la population.

Dès les premières heures, le gouvernement avait assuré que la situation était sous contrôle, précisant que le président était sain et sauf et que l’essentiel des forces armées demeuraient fidèles à la République. La libération du général Abou Issa et du colonel Gomina vient aujourd’hui confirmer cette reprise totale de l’initiative par le pouvoir légal.

Une armée qui réaffirme son unité

Sur le plan institutionnel, cette opération réussie envoie un message clair : l’armée béninoise reste, à ce stade, une institution unifiée, malgré les tensions liées au contexte sécuritaire régional. Contrairement aux pays sahéliens voisins, où les forces armées se sont imposées comme acteurs politiques centraux, le Bénin maintient pour l’instant une stricte séparation entre pouvoir militaire et pouvoir civil.

Cette cohésion apparaît d’autant plus déterminante que le pays fait face, depuis plusieurs années, à une pression croissante des groupes armés dans ses régions septentrionales. La lutte contre les incursions jihadistes fragilise les hommes, expose les unités et accentue parfois les frustrations internes. La séquence actuelle montre toutefois que ces tensions n’ont pas fracturé l’institution.

Soulagement dans la population, vigilance maintenue

Dans l’opinion publique, la libération des deux hauts responsables militaires suscite un soulagement réel. À Cotonou comme dans plusieurs grandes villes du pays, la peur d’un basculement durable avait commencé à s’installer après les premières annonces des mutins.

Les autorités appellent désormais au calme, tout en maintenant un dispositif sécuritaire renforcé. L’objectif reste d’éviter toute résurgence de troubles, d’identifier les réseaux impliqués dans la tentative de coup de force et de prévenir toute nouvelle action de déstabilisation.