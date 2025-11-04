Aéroport Mohamed V de Casablanca : le méga-terminal à plus d’un milliard d’euros officiellement lancé

Véritable symbole des ambitions économiques et technologiques du Maroc, le futur terminal de l’aéroport Mohamed V de Casablanca s’annonce comme un véritable tournant pour le transport aérien national. Conçu pour transformer la principale porte d’entrée du pays en un hub international de nouvelle génération, ce projet pharaonique mobilise des investissements records et une expertise multidisciplinaire. Alliant architecture futuriste, connectivité multimodale et innovations durables, il traduit la volonté du Royaume d’imposer Casablanca comme un acteur clé des échanges entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient.

Le Maroc passe à la vitesse supérieure dans le développement de ses infrastructures aériennes. L’Office national des aéroports (ONDA) vient de lancer officiellement le chantier du nouveau grand terminal de l’aéroport Mohamed V de Casablanca, un projet d’envergure évalué à environ 1,12 milliard d’euros toutes taxes comprises. Ce programme colossal, parmi les plus ambitieux jamais entrepris dans le Royaume, vise à faire de Casablanca l’un des hubs aériens les plus performants d’Afrique et du Moyen-Orient.

Un terminal futuriste de 600 000 m² pour 30 millions de passagers

Le futur terminal, baptisé Terminal HUB Mohamed V, s’étendra sur une superficie impressionnante de 600 000 mètres carrés. Dans une première phase, il accueillera 20 millions de passagers par an, avec une capacité d’extension à 30 millions à moyen terme. Son architecture en forme de « H » a été imaginée pour fluidifier les flux de voyageurs, réduire les temps de correspondance et optimiser la gestion des espaces. Le projet inclura des zones commerciales, des espaces de restauration modernes, des salons VIP, ainsi que des services numériques destinés à améliorer l’expérience des voyageurs.

L’un des points forts du futur terminal réside dans son raccordement direct à la ligne à grande vitesse (LGV) Tanger–Marrakech. Une gare ferroviaire sera intégrée à la plateforme, permettant de relier rapidement le centre de Casablanca ou d’autres grandes villes du pays. Cette interconnexion fera de l’aéroport Mohammed V un véritable pôle multimodal, combinant transport aérien, ferroviaire et routier au sein d’un même espace.

40 mois de travaux et une méthode de construction innovante

Selon l’appel d’offres publié par l’ONDA, la durée des travaux est fixée à 40 mois. Déjà, une vingtaine d’entreprises marocaines, turques et chinoises ont manifesté leur intérêt lors de la phase de présélection. Le contrat porte sur tous les grands corps d’état du bâtiment, à l’exception des infrastructures aéronautiques, nouvelle piste, tour de contrôle et voiries aériennes – qui feront l’objet d’appels d’offres séparés. Pour ce chantier, l’ONDA a opté pour une construction modulaire et systématique, misant sur la préfabrication et le montage rapide. Cette approche innovante permettra d’accélérer les délais, de réduire les déchets de chantier et d’améliorer la sécurité et la qualité architecturale.

Le projet du terminal géant du principal aéroport marocain représente bien plus qu’une simple extension : c’est un levier économique stratégique. Des milliers d’emplois directs et indirects seront créés durant la phase de construction, mobilisant les filières locales du BTP, de l’ingénierie, de la logistique et de la conception architecturale. À long terme, cette infrastructure renforcera la place du Maroc comme plaque tournante entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient. Elle stimulera également le tourisme international, les investissements étrangers et le commerce aérien.

Un projet intégré à la stratégie « Aéroports 2030 » de l’ONDA

Ce méga-chantier s’inscrit dans la vision « Aéroports 2030 » de l’ONDA, qui ambitionne de moderniser, agrandir et digitaliser les principales plateformes du Royaume. Casablanca, première porte d’entrée du Maroc, occupe une place centrale dans cette stratégie : l’objectif est clair, faire du pays un hub aérien de référence sur le continent africain. Dans cette même dynamique, l’ONDA prévoit également la modernisation des aéroports de Marrakech, Agadir, Tanger et Fès, tout en intégrant des technologies plus écologiques et énergétiquement efficientes.

Avec ce terminal géant à plus d’un milliard d’euros, le Maroc affirme ses ambitions de rivaliser avec les grands hubs mondiaux tels que Dubaï, Istanbul ou Doha. L’association entre infrastructures de pointe, connectivité ferroviaire et innovation digitale ouvre la voie à une transformation profonde du transport aérien marocain. Le lancement de ce projet marque une étape déterminante : l’aéroport Mohamed V de Casablanca est appelé à devenir un moteur de croissance, de mobilité et d’ouverture sur le monde.