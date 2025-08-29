Werrason dévoile « Départ Unique » : un EP avec une collaboration de Chily qui conjugue tradition et modernité

Werrason dévoile aujourd’hui « Départ Unique », un projet musical audacieux mêlant l’élégance de la rumba congolaise aux influences afrobeat, notamment à travers une collaboration inédite avec l’artiste Chily.

Ce vendredi 29 août 2025 Werrason, le « Roi de la forêt », dévoile son nouvel EP « Départ Unique », un projet qui porte admirablement son nom tant il témoigne d’une approche artistique renouvelée pour l’icône de 59 ans.

Entre héritage et innovation

Fidèle à ses racines, Noël Ngiama Makanda alias Werrason célèbre dans cet opus toute la richesse et l’élégance de la rumba congolaise, ce genre musical qu’il a contribué à populariser à travers le monde avec Wenge Musica. Mais « Départ Unique » ouvre de nouveaux horizons en mariant sonorités classiques et influences contemporaines.

Cette dualité se ressent dès l’écoute, où les guitares caractéristiques de la rumba côtoient des arrangements modernes, créant un équilibre parfait entre authenticité et innovation. Werrason prouve une fois de plus sa capacité à évoluer sans jamais renier son identité artistique.

Une collaboration surprenante avec Chily

L’une des grandes surprises de cet EP réside dans la collaboration inédite avec l’artiste Chily sur le deuxième morceau, « La Vie Compliquée« . Ce titre aux accents plus urbains et afrobeat vient enrichir le projet d’une touche contemporaine particulièrement fédératrice.

Cette association entre le maître de la rumba et un représentant des nouvelles générations illustre parfaitement la philosophie de « Départ Unique » : construire des ponts entre les époques et les styles. « La Vie Compliquée » pourrait bien devenir le tube intergénérationnel qui manquait à la discographie de Werrason.

Fort de ses 5 Koras, de son disque d’or avec « Solola Bien » et de sa reconnaissance internationale, l’artiste choisit de ne pas se reposer sur ses acquis. Ce projet s’inscrit dans la continuité du retour triomphal de l’artiste sur la scène européenne, notamment avec son concert événement à l’Arena Grand Paris en février dernier, qui avait fait salle comble après 15 ans d’absence.

Après des décennies à porter les couleurs de la musique congolaise aux quatre coins du monde, Werrason démontre qu’il reste en phase avec son époque tout en préservant l’essence de son art.

Avec plus de trois décennies de carrière, Werrason continue de redéfinir les contours de la rumba congolaise, prouvant que l’authenticité et la modernité peuvent parfaitement cohabiter dans une même œuvre artistique. Il donne maintenant rendez vous à ses fans à l’Adidas Arena le 18 octobre 2025 pour la deuxième mi-temps ! De nombreux invités sont attendus.