Jean-Philippe Mateta, l’attaquant d’origine congolaise rejoint les Bleus de Didier Deschamps

Né à Sevran de parents congolais, Jean-Philippe Mateta connaît une ascension fulgurante. Brillant avec Crystal Palace en Premier League, il est appelé pour la première fois par Didier Deschamps pour renforcer le front offensif de l’équipe de France lors des prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à l’Azerbaïdjan et l’Islande.

C’est une nouvelle étape dans la carrière de Jean-Philippe Mateta. L’attaquant de Crystal Palace, auteur d’un excellent début de saison en Premier League, a été convoqué par Didier Deschamps pour la première fois en équipe de France. Une récompense méritée pour ce joueur d’origine congolaise, qui a su s’imposer au plus haut niveau malgré un parcours semé d’obstacles.

Des racines congolaises, une identité française

Né le 28 juin 1997 à Sevran, en Seine-Saint-Denis, Jean-Philippe Mateta est issu d’une famille originaire de la République démocratique du Congo. Comme beaucoup de jeunes talents du département, il a grandi avec le ballon au pied, porté par une double culture : la rigueur française et la passion congolaise pour le football. Un héritage qu’il n’a jamais renié et qui nourrit son style de jeu fait de puissance, de combativité et d’instinct offensif.

Passé par l’Olympique Lyonnais puis Mayence en Allemagne, Mateta a trouvé sa pleine dimension à Crystal Palace. En Angleterre, il s’est imposé comme un buteur complet, capable de peser sur les défenses par son gabarit (1m92) mais aussi par son sens du placement. Ses performances récentes en Premier League ont convaincu Didier Deschamps de lui offrir une première chance chez les Bleus en l’absence de Dembélé et Désiré Doué.

Une lignée de Bleus d’origine congolaise

Avant Mateta, plusieurs joueurs d’origine congolaise ont porté le maillot tricolore. On pense à Steve Mandanda, gardien historique de l’OM et champion du monde 2018, né à Kinshasa. Marcel Desailly, né également en RDC, fut l’un des piliers de l’équipe de France championne du monde en 1998 et d’Europe en 2000. Plus récemment, Presnel Kimpembe, d’ascendance congolaise, a marqué la défense parisienne et les Bleus jusqu’à sa blessure. Cette filiation témoigne de la richesse de l’apport congolais au football français.

En intégrant l’attaque tricolore, Mateta apporte un profil complémentaire à celui des cadres habituels. Sa puissance aérienne et son efficacité devant le but pourraient devenir de sérieux atouts pour l’équipe de France, notamment face à des défenses regroupées. « C’est une fierté de porter ce maillot, je vais tout donner », a-t-il confié à l’annonce de sa convocation.