Kylian Mbappé sacré Soulier d’Or européen : une consécration historique au Real Madrid

Le Santiago-Bernabéu a vibré, ce vendredi, pour célébrer Kylian Mbappé, honoré par le Real Madrid à l’occasion de la remise de son tout premier Soulier d’Or européen. Devant ses coéquipiers, son père Wilfrid et le président Florentino Pérez, l’attaquant français a reçu la prestigieuse distinction qui récompense le meilleur buteur continental de la saison 2024-2025.

À 26 ans, Mbappé s’impose ainsi comme le roi des buteurs, après avoir inscrit 31 réalisations en Liga lors du précédent exercice. Ce chiffre, impressionnant mais inférieur aux 39 buts du Suédois Viktor Gyökeres (Sporting Portugal), lui a tout de même permis de devancer ce dernier grâce au système de coefficients UEFA. Les championnats du Top 5 (Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne, France) octroient en effet deux points par but, contre 1,5 pour les ligues classées entre la 6e et la 22e place, ce qui a fait la différence.

Mbappé, symbole d’un Real Madrid conquérant

Des performances qui lui ont valu de recevoir, ce vendredi, au Santiago-Bernabéu, honoré son tout premier Soulier d’Or européen remis par le Real Madrid. Rayonnant de fierté, le capitaine des Bleus a pris la parole pour exprimer sa gratitude : « Ce trophée est une grande fierté. Je le partage avec mes coéquipiers, car sans eux je ne pourrais pas briller. Notre objectif est de gagner ensemble ». Des mots qui résument parfaitement l’état d’esprit du joueur, aujourd’hui pilier d’un Real Madrid plus ambitieux que jamais.

Entouré de Xabi Alonso et de tout le staff madrilène, Mbappé a également souligné l’importance du collectif, tout en affichant sa détermination à poursuivre sur sa lancée. Son début de saison confirme d’ailleurs son statut de star mondiale : déjà 17 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues, dont 11 en Liga. Ces statistiques spectaculaires propulsent le Real en tête du championnat devant le FC Barcelone, avec en point d’orgue une victoire décisive lors du Clasico (2-1), marquée par un nouveau but de son numéro 9.

Une première historique pour le prodige français

Étonnamment, malgré une carrière déjà remplie de records, c’est la première fois que Kylian Mbappé décroche le Soulier d’Or européen. L’ancien Parisien, souvent devancé par des légendes comme Lionel Messi ou Robert Lewandowski, voit enfin ses performances couronnées à l’échelle continentale. Cette distinction s’ajoute à une collection déjà impressionnante de trophées, mais revêt une signification particulière pour un joueur qui a fait de l’efficacité offensive sa signature.

Désigné meilleur joueur de Liga en septembre et octobre, Mbappé poursuit sur une dynamique exceptionnelle. Son influence dépasse désormais le cadre du terrain : il incarne la renaissance d’un Real Madrid en quête de domination totale sur la scène européenne. Ambitieux, le Français ne compte pas s’arrêter là : « J’espère conserver ce Soulier d’Or la saison prochaine. Je suis bien parti, mais le plus important reste de continuer à gagner avec le Real », a-t-il confié, sourire aux lèvres.