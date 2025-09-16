Ligue des Champions J1 : Mbappé, Hakimi, Osimhen – Les stars africaines à l’honneur

Les stars africaines brillent dès la première journée de Ligue des Champions

Mbappé, Hakimi, Osimhen : l’Afrique au cœur des grands chocs européens

La nouvelle édition de la Ligue des Champions débute ce mardi 16 septembre et s’étale sur trois jours avec son lot de stars africaines prêtes à briller sur les plus grandes scènes européennes. Du Santiago Bernabéu à Istanbul, en passant par Paris et Turin, les joueurs du continent africain s’apprêtent à porter les couleurs de leurs clubs dans cette compétition reine.

Real Madrid – Marseille : le choc de ce mardi soir

Dès ce mardi soir, le match phare de cette première journée oppose le Real Madrid à l’Olympique de Marseille au Santiago Bernabéu. Une affiche qui mettra aux prises plusieurs talents africains de premier plan.

Côté madrilène, Kylian Mbappé sera l’attraction principale. L’attaquant français d’origine camerounaise et algérienne s’est dit « heureux de retrouver Marseille, une équipe qu’il a souvent pratiquée lors de ses nombreuses saisons passées en Ligue 1 ». Avec déjà 4 buts en 4 matchs depuis le début de saison, le capitaine des Bleus entend bien marquer les esprits dès le premier match en C1 de la saison sous le maillot merengue.

Eduardo Camavinga, le milieu français d’origine angolaise, fait partie du groupe de 23 joueurs convoqués pour ce match d’ouverture après avoir surmonté ses pépins physiques récents. Une présence de poids pour Xabi Alonso.

En face, Marseille peut compter sur Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais effectue son grand retour à l’OM après son passage par Chelsea et l’Arabie Saoudite. Déjà buteur cette saison, l’ancien capitaine du Gabon apporte son expérience européenne et sa finition redoutable. L’OM alignera également Amine Gouiri, l’international algérien qui découvre la Ligue des Champions avec le club phocéen après ses bonnes performances l’année dernière.

Galatasaray et PSG : les rendez-vous du milieu de semaine

À Istanbul jeudi soir, Victor Osimhen sera sous les projecteurs lors de la réception de l’Eintracht Francfort. L’attaquant nigérian a rejoint Galatasaray de manière permanente cet été après un prêt réussi. Couronné Joueur africain de l’année 2023, l’ancien buteur de Naples cherche à retrouver son meilleur niveau européen.

Mercredi soir, le PSG affronte l’Atalanta et peut s’appuyer sur Achraf Hakimi. Le latéral marocain fait partie du club très fermé des joueurs africains qui ont remporté plus d’une Ligue des Champions. Après un premier sacre avec le Real Madrid en 2018, c’est en tant que cadre du PSG qu’Hakimi a soulevé le trophée en 2025, lui qui a ouvert le score en finale et rentre ainsi dans le gotha fermé des doubles vainqueurs de la Ligue des champions sous deux maillots différents.

Cette première journée devrait confirmer l’essor du football africain en Europe. 11 joueurs africains avaient intégré les équipes titulaires des quarts de finalistes de la Ligue des Champions lors de la dernière édition. L’objectif est de faire mieux cette année.

Cette explosion de talents a également transformé la consommation du football sur le continent : « Au Nigeria, des émissions analytiques décortiquent le jeu de chaque Africain en Ligue des champions. Au Sénégal, des experts expliquent en direct pourquoi Ba ou Fofana sont devenus les moteurs de l’attaque de leurs clubs » raconte un spécialiste du football africain.

Les matchs de cette première journée, répartis sur trois soirées (mardi, mercredi et jeudi), s’annoncent donc riches en émotions, avec ces ambassadeurs africains prêts à porter haut les couleurs de leurs clubs respectifs dans la plus belle des compétitions européennes.

Calendrier complet de la 1ére journée de Champions League

Mardi 16 septembre :

Real Madrid – Marseille, Juventus – Borussia Dortmund, Athletic Club – Arsenal, PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise, Benfica – Qarabağ, Tottenham – Villarreal

Mercredi 17 septembre :

Paris Saint-Germain – Atalanta, Liverpool – Atlético de Madrid, Bayern München – Chelsea, Ajax – Inter, Olympiacos – Pafos, Slavia Praha – Bodø/Glimt

Jeudi 18 septembre :

Manchester City – Napoli, Newcastle United – FC Barcelona, Frankfurt – Galatasaray, Club Brugge – Monaco, Copenhagen – Leverkusen, Sporting CP – Kairat Almaty U