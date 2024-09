Osimhen enflamme Istanbul

Victor Osimhen débarque à Galatasaray et c’est toute la Turquie qui tremble ! L’ancien goleador de Naples pose ses valises sur les rives du Bosphore, prêt à faire trembler les filets de la Süper Lig. Accrochez-vous à vos écharpes, le show Osimhen est sur le point de commencer !

Imaginez Beyoncé débarquant à l’aéroport d’Istanbul. Eh bien, multipliez ça par dix et vous aurez une idée de l’accueil réservé à Osimhen ! Des milliers de supporters en transe, des fumigènes, des chants… Le Nigérian a eu droit à un véritable bain de foule jaune et rouge. Les réseaux sociaux ont explosé, les vidéos de son arrivée devenant virales en un temps record. Osimhen + Galatasaray = Inarrêtable !

❤️‍ Victor Osimhen için meşalelerle İstanbul aydınlatıldı.pic.twitter.com/tTCYWyNEZj — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) September 3, 2024

❤️ This is Galatasaray fans at around 3am, welcoming Victor Osimhen to Istanbul. The ultra group say fans waited for 3/4 hours due to delays. Fantastic dedication. pic.twitter.com/hJJOXRXm0x — EuroFoot (@eurofootcom) September 3, 2024

Osimhen, la machine à buts

« Mertens m’a dit que j’allais kiffer ici, et franchement, il ne m’a pas menti ! » balance Osimhen, tout sourire. Le Belge, ancien de la maison Gala, a visiblement joué les agents recruteurs. Et vu l’accueil reçu, Victor ne regrette pas son choix. « J’ai hâte de faire trembler les filets pour ces fans de dingue ! » Ambiance garantie au Nef Stadyumu cette saison !

Le parcours de folie d’un serial buteur, retour sur le CV en or massif d’Osimhen :

2015 : Explose les compteurs au Mondial U17 (10 pions !)

2017 : Débarque à Wolfsburg, mais galère un peu

2018 : Prêt à Charleroi et c’est la renaissance (19 buts)

2019 : Cartonne à Lille (18 buts) et tape dans l’œil de Naples

2020-2023 : Devient une légende à Naples (62 buts en 3 saisons)

2023 : Élu meilleur joueur africain de l’année

Galatasaray frappe un grand coup !

Avec Osimhen dans ses rangs, Galatasaray envoie un message clair à ses rivaux : cette année, le titre, c’est pour nous ! Sa vitesse supersonique, son jeu de tête dévastateur et son instinct de tueur devant le but vont faire des ravages. Fenerbahçe et Besiktas n’ont qu’à bien se tenir !

Les chiffres qui affolent

75 millions d’euros : Le prix payé par Naples pour l’arracher à Lille en 2020. Le montant de son transfert en Turquie n’a pas encore fuité, mais il doit être mirobolant

26 buts : Son total en Serie A la saison dernière

24 ans : L’âge du prodige nigérian, qui a encore de belles années devant lui

Les fans de Galatasaray sont déjà en train de rêver aux exploits de leur nouvelle star. Première titularisation, premier but, premier triplé… Les paris sont ouverts ! Une chose est sûre, avec Osimhen sur le terrain, les défenses adverses vont passer des nuits blanches.

Alors, prêts pour le show Osimhen ? Le Roi Aslanlar, les Lions symboles de Galatasaray en Turquie, est là, et il est affamé de buts et de trophées ! La Süper Lig n’a qu’à bien se tenir, la tornade Victor est lancée !