Ferre Gola, le roi de la rumba, dévoile « Vuandisa »

Le « Padre » de la musique congolaise poursuit sur sa lancée en 2025 avec la sortie de son nouveau single « Vuandisa ». Entre production musicale soutenue et expansion commerciale internationale, Ferre Gola confirme son statut d’artiste-entrepreneur incontournable de la scène africaine.

Ferre Gola vient de dévoiler « Vuandisa » un nouveau single, s’inscrivant dans une série de sorties cette année après « Ngebu Ngebu » et « Amour illusoire ». Ce nouveau titre confirme la stratégie du musicien congolais : multiplier les singles plutôt que miser sur un album traditionnel, une approche qui colle parfaitement aux nouveaux modes de consommation musicale à l’ère du streaming.

Surnommé « Jésus de Nuances » en référence à ses lunettes de soleil emblématiques, Ferre Gola continue de façonner l’évolution de la rumba congolaise moderne avec son mélange caractéristique d’afro-pop, de soukous et de ndombolo. Sa voix de ténor chaleureuse et sa capacité à transmettre des émotions profondes restent sa signature, celle qui a conquis les cœurs bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo.

En juillet 2025, l’artiste était classé troisième au classement Billboard France des artistes congolais les plus écoutés, confirmant sa place au sommet de la scène musicale africaine en Europe.

Quand la musique rencontre l’entrepreneuriat

Mais Ferre Gola a transformé son nom en véritable marque. Il a ouvert sa première boutique à Paris en avril 2024, marquant le début de son aventure dans le retail international avec Ferre Store, et a lancé en mai 2024 une ligne de parfums baptisée Eau de Golois. Son ambition : permettre à ses fans de « sentir bon tous les jours », selon ses propres mots.

L’empire commercial du Padre ne s’arrête pas là. Des boutiques Ferre Store ont depuis ouvert à Genève et Kinshasa, et en juin 2025, Bruxelles a accueilli un nouveau point de vente, coïncidant avec le lancement de sa bière La Goloise. Cette diversification témoigne d’une vision entrepreneuriale rare dans le paysage musical.

Parallèlement à ces activités commerciales, l’artiste reste fidèle à ses racines et à la communauté musicale congolaise. Il a récemment exprimé publiquement son soutien à Werrason, son ancien mentor de Wenge Musica Maison Mère, pour son concert historique à l’Adidas Arena de Paris. Un geste qui illustre l’unité et le respect mutuel qui animent la scène de la rumba congolaise, malgré les parcours solo de ses plus grands noms.

Avec « Vuandisa », Ferre Gola prouve une fois de plus qu’il sait conjuguer créativité musicale et sens des affaires, consolidant son statut de figure centrale de la musique africaine contemporaine.