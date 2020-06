Classement Billboard : Burna Boy, Diamond Platnumz, Fally Ipupa, Innoss’B, Yemi Alade, … parmi les 15 meilleurs

Considéré comme la référence de la représentation fidèle du succès des artistes-musiciens et de la compilation de leurs performances commerciales, au monde en général, en Afrique en particulier, le magazine Américain Billboard a publié son classement des 15 meilleurs artistes en Afrique subsaharienne, pour la période de juin 2019 à juin 2020. Ce classement, qui met en exergue plusieurs paramètres dont les ventes digitales et le nombre des vues en ligne, a été publié sur les colonnes du magazine américain après la collecte et l’analyse des données YouTube Music Charts et Insights.

Sans surprise, dans ce classement, le Nigeria caracole en première position avec neuf artistes, suivi de la Tanzanie avec trois artistes, de la République Démocratique du Congo avec deux artistes et de l’Ouganda avec un seul. Ce carton plein du Nigeria s’explique par son nouveau rôle de plaque tournante de la musique africaine, son ouverture aux investisseurs, et la capacité de ses artistes à augmenter leurs audiences sur les réseaux sociaux et plateformes de diffusion ligne (Youtube, Facebook, Twitter, Vevo, Spotify, Streaming…)

Le classement complet

Burna Boy (Nigeria) avec 435,57 millions de vues

Diamond Platnumz (Tanzanie) avec 291,98 millions de vues

Davido (Nigeria) avec 285,76 millions de vues

Fally Ipupa (RDC) avec 186,6 millions de vues

Wizkid (Nigeria) avec 176,23 millions de vues

Innos’b (RDC) avec 155,67 millions de vues

Teknomiles (Nigeria) avec 153,07 millions de vues

Mr Eazi (Nigeria) avec 139,68 millions de vues

Harmonize (Tanzanie) avec 138,98 millions de vues

Rayvanny (Tanzanie) avec 133,69 millions de vues

Mr Flavour (Nigeria) avec 130,15 millions de vues

Sinach (Nigeria) avec 120,73 millions de vues

Eddy Kenzo (Ouganda) avec 109,73 millions de vues

Yemi Alade (Nigeria) avec 109,55 millions de vues

Joeboy (Nigeria) avec106,08 millions de vues

De ces 15 meilleurs artistes de la partie subsaharienne du continent, seule l’approche innovante du Tanzanien Diamond Platnumz (2e sur le classement) a attiré l’attention du jury, estimant qu’il est l’image de l’entreprenariat musical en Afrique : « 3,6 millions d’abonnés et 980 millions de vues sur sa chaîne, dont environ 80% en dehors de la Tanzanie. Ces vidéos sont de très haute qualité », explique Kevin Meenan, responsable des tendances musicales sur YouTube et superviseur de la collecte et l’analyse des données de ce classement, ajoutant que :« les artistes occidentaux peuvent apprendre de ce que font les artistes africains ».

