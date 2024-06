Visite d’État de Sassou Nguesso en Russie

Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, est attendu en Russie ce mardi 25 juin pour une visite d’État qui promet d’être riche en discussions stratégiques et en accords potentiels. À l’invitation de son homologue russe, Vladimir Poutine, la visite intervient pour marquer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux nations.

Cet événement de taille soulève de nombreuses questions sur les futures orientations de cette coopération historique.

Délégation de haut niveau et renforcement des liens bilatéraux

Accompagné d’une délégation de plus de 70 personnes, Denis Sassou Nguesso ne vient pas seul à Moscou. Parmi les membres de cette délégation figurent plusieurs ministres clés tels que celui de l’Aménagement du territoire, des Affaires étrangères, des Hydrocarbures et de l’Enseignement supérieur. La présence du Secrétaire général du Conseil national de sécurité et de la représentante personnelle du président pour la Stratégie souligne l’importance de ce déplacement.

La visite fait suite à la rencontre de juillet dernier entre les deux présidents lors du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, ainsi qu’à la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, début juin à Oyo, le village natal de Denis Sassou Nguesso. Ces échanges ont mis en lumière la volonté des deux pays de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines militaire et économique.

Coopération militaire et soutien diplomatique

Le soutien réciproque entre Brazzaville et Moscou est un pilier central de cette relation bilatérale. Sergueï Lavrov a notamment exprimé sa gratitude envers la République du Congo pour sa position « objective et équilibrée » concernant les événements liés à l’Ukraine. Cette vision commune pourrait s’étendre à une coopération militaire accrue, renforçant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région.

Développement économique : une priorité commune

Sur le plan économique, cette visite est également l’occasion d’approfondir plusieurs projets communs, notamment avec la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC). Les discussions porteront sur le développement économique et la réalisation de nouveaux accords qui pourraient dynamiser les secteurs stratégiques des deux pays.

Au-delà des questions économiques et militaires, la visite de Denis Sassou Nguesso en Russie vise à renforcer les échanges culturels entre les deux nations. La participation des représentants du Parti congolais du Travail au Forum des militants contre les pratiques modernes du néocolonialisme organisé par le parti Russie unie en février dernier en est un exemple concret.