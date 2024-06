Congo : incendie à la Maison d’Arrêt de Brazzaville

Un incendie s’est déclaré mercredi 5 juin 2024 aux environs de 18 heures, à la Maison d’arrêt centrale de Brazzaville. Le feu a pris dans 5 cellules du quartier des condamnés.

Le personnel pénitentiaire de la Maison d’arrêt centrale de Brazzaville, au Congo, a connu un début de soirée difficile mercredi 5 juin, suite à un incendie, du reste imposant, qui a embrasé une partie de l’établissement.

Le quartier touché compte près de 400 pensionnaires. La cause de cet incendie serait vraisemblablement un court-circuit. Même si 5 cellules ont été grandement endommagées, la situation a été vite maîtrisée.

On ne déplorerait aucun blessé et tous les prisonniers ont pu être contenus et réintégrés dans les cellules. Ceux dont les cellules ont été particulièrement touchés par le sinistre ont pu être relogés.