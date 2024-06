USA-Algérie : Un partenariat stratégique en pleine expansion

La rencontre entre l’ambassadrice américaine et le président algérien marque une nouvelle ère dans les relations bilatérales. De l’économie à la diplomatie, Washington et Alger renforcent leurs liens, redéfinissant les enjeux régionaux et internationaux.

Les relations entre Washington et Alger franchissent un nouveau cap. L’ambassadrice américaine Elizabeth Moore Aubin a rencontré mardi le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, marquant une étape cruciale dans le renforcement des liens bilatéraux. Cette rencontre intervient dans un contexte de rapprochement accéléré entre les deux nations, touchant des domaines aussi variés que l’économie, la sécurité et la culture.

« Nos relations vont crescendo », a déclaré Mme Aubin à l’issue de l’entretien.

Des vols directs pour booster les échanges

L’annonce de vols directs entre les États-Unis et l’Algérie figure parmi les avancées majeures. Cette initiative devrait stimuler les échanges commerciaux et touristiques, offrant de nouvelles perspectives aux deux pays.

La coopération s’étend également à la scène internationale. « Nous cherchons des solutions communes aux enjeux globaux », a souligné l’ambassadrice, faisant écho à la récente rencontre entre les présidents Tebboune et Biden lors du G7 en Italie.

Une alliance diplomatique pour le Moyen-Orient

Le Moyen-Orient reste au cœur des préoccupations partagées. Washington et Alger unissent leurs efforts pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la création d’un État palestinien viable. Cette convergence de vues renforce le poids diplomatique du duo américano-algérien dans la région.

Par ailleurs, à l’approche de la fête de l’indépendance algérienne le 5 juillet, Mme Aubin a exprimé ses vœux, symbole d’une relation bilatérale en plein essor. Ce rapprochement stratégique ouvre la voie à une coopération renforcée, promettant de redéfinir les équilibres régionaux et internationaux. Alors que les défis mondiaux se multiplient, ce partenariat USA-Algérie pourrait bien devenir un modèle de collaboration transatlantique, alliant puissance économique et influence diplomatique au service de la stabilité internationale.