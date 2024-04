L’Algérie vise un PIB de 400 milliards de dollars dans les prochaines années

L’Algérie fait de belles projections de croissance avec un objectif d’atteindre un PIB de 400 milliards de dollars, au cours des prochaines années.

Des indicateurs économiques positifs

Le ministre algérien des Finances, Laaziz Faid, a annoncé que l’Algérie est en passe d’atteindre un PIB de 400 milliards de dollars dans les prochaines années, dépassant ainsi son niveau actuel de 237 milliards de dollars. Cette croissance s’appuiera sur une dynamique d’investissement forte et des indicateurs économiques positifs.

M. Faid a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère, en marge des conclusions des Réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Washington. Il a souligné que l’Algérie occupe actuellement la troisième place en Afrique en termes de PIB et que le pays dispose de « grands atouts » pour soutenir sa croissance économique.

Projet de Dinar numérique

Parmi ces atouts, le ministre a cité les investissements nationaux et étrangers, le climat d’investissement favorable et la mise en place d’un Comité national des paiements (CNP) pour promouvoir l’inclusion financière. Il a également évoqué le projet de Dinar numérique de la Banque centrale, qui devrait contribuer à lutter contre le marché parallèle.

Laaziz Faid s’est montré optimiste quant à l’avenir de l’économie algérienne, affirmant que le dinar algérien a déjà enregistré une hausse de 4,5% par rapport au dollar américain et qu’il « progressera davantage à l’avenir ». Il a également mis en avant l’importance de la numérisation de l’économie et des services financiers pour stimuler la croissance et réduire l’informel.

Évolution récente du PIB en Algérie

L’économie algérienne est fortement liée aux hydrocarbures, qui représentent environ 95% des exportations du pays et 40% du PIB. Le PIB a donc connu une croissance importante lorsque les prix du pétrole étaient élevés, et a stagné ou reculé pendant les périodes de baisse des prix. Un regard dans le rétroviseur permet d’avoir une idée de l’évolution récente du PIB en Algérie.

De 2000 à 2010, la croissance moyenne annuelle était de 4,8%, soutenue par la hausse des prix du pétrole. Entre 2011 et 2014, cette croissance chute à 3,2%, ralentie par la crise financière mondiale et la baisse des prix du pétrole. De 2015 à 2019, le PIB stagne, avec une croissance moyenne annuelle de 0,2%. Cette période a été marquée par la chute des prix du pétrole et la diversification insuffisante de l’économie.

4ème économie d’Afrique

En 2020, l’Algérie enregistre une récession de 4,9% due à la pandémie de Covid-19 et à la baisse des prix du pétrole. L’année suivante, c’est une reprise de 3,1%, soutenue par la hausse des prix du pétrole. En 2022, une croissance de 3,2% a été enregistrée, soutenue à la hausse des prix des hydrocarbures et à la reprise de l’activité non pétrolière.

En 2022, le PIB de l’Algérie était de 195 milliards dollars, ce qui en fait la 4ème économie d’Afrique. Le PIB par habitant était de 4 306 dollars, le plus élevé du Maghreb.