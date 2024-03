Classement mondial du bonheur : L’Algérie devance largement le Maroc

Le Classement Mondial du Bonheur, publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies, a été établi pour la première fois en 2012. Il est dominé par les pays d’Europe du Nord. En Afrique, c’est l’Ile Maurice qui est le mieux classé devant l’Algérie. Etat des lieux du bonheur dans le monde.

L’idée derrière ce classement qui existe depuis 2012 est de mesurer le bien-être des populations dans le monde entier. Mais aussi d’identifier les facteurs qui contribuent au bonheur. Le classement est basé sur une enquête Gallup World Poll qui interroge les gens sur leur vie dans 156 pays.

Depuis sa création, le classement a été dominé par les pays d’Europe du Nord, avec la Finlande, le Danemark et la Norvège qui occupent généralement les premières places. En 2023, la Finlande a été classée comme le pays le plus heureux du monde pour la cinquième fois consécutive.

Inégalités, corruption, facteur de malheur

Le classement a permet de mettre en lumière les défis auxquels sont confrontés de nombreux pays : la pauvreté, les inégalités et la corruption. Cependant, il contribue également à faire prendre conscience de l’importance du bien-être dans les politiques publiques.

Le classement a connu quelques critiques, notamment sur la méthodologie utilisée et la subjectivité du concept de bonheur. Cependant, il reste un outil utile pour mesurer le bien-être des populations et identifier les facteurs qui contribuent au bonheur.

En Afrique, l’Ile Maurice devant l’Algérie, le Maroc loin derrière

Les pays africains sont relativement loin dans ce classement. Les inégalités et la pauvreté sont les principales raisons de ce mauvais classement. Seuls deux pays sont dans le top 100, l’Ile Maurice et l’Algérie. Dans le classement 2023, les 10 premiers pays africains les plus heureux étaient :

Maurice (85ème)

Algérie (96ème)

Afrique du Sud (103ème)

République du Congo (Brazzaville) (108ème)

Guinée (112ème)

Côte d’Ivoire (114ème)

Gabon (116ème)

Nigeria (121ème)

Maroc (122ème)

Tunisie (125ème)

Il est important de noter que le classement est basé sur des indicateurs tels que le PIB par habitant, l’espérance de vie, le soutien social, la liberté, la générosité et la perception de la corruption. Le PIB par exemple désavantage largement les pays africains. De toute façon, le bonheur est un concept subjectif et difficile à mesurer.

Voici quelques faits intéressants sur l’historique du classement:

Le premier pays à avoir été classé comme le plus heureux du monde était le Danemark (2012).

La Suisse est le pays qui a le plus progressé dans le classement depuis sa création (du 18ème rang en 2012 au 4ème rang en 2023).

Le Burundi est le pays qui a le moins progressé dans le classement depuis sa création (du 156ème rang en 2012 au 156ème rang en 2023).

Le soutien social est le facteur qui a la plus grande influence sur le bonheur.

Télécharger ici le rapport complet