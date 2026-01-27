Tunisie et Algérie partenaires pour la stabilité du Maghreb

La visite du ministre algérien des Affaires étrangères à Tunis illustre l’approfondissement du partenariat tuniso-algérien. Une confirmation du pilier de la stabilité régionale et maghrébine.

Lundi 26 janvier 2026, le palais de Carthage a été le théâtre d’une nouvelle démonstration de la vitalité du partenariat tuniso-algérien. Le président Kaïs Saïed y a reçu Ahmed Attaf, ministre d’État algérien chargé des Affaires étrangères, venu participer à la réunion du mécanisme tripartite sur la Libye, un dispositif diplomatique réunissant la Tunisie, l’Algérie et l’Égypte.

Au-delà du protocole, cette rencontre illustre une dynamique régionale solide. M. Attaf a rappelé que les relations entre Tunis et Alger vivent aujourd’hui « leur plus belle époque », fruit de la coordination constante entre les présidents Abdelmadjid Tebboune et Kaïs Saïed. En effet, les deux hommes ont décidés à bâtir une coopération durable au service de la stabilité nord-africaine.

Une coopération économique en plein essor

Les chiffres confirment cette montée en puissance. Selon le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb, les échanges économiques tuniso-algériens ont dépassé 2,3 milliards de dollars en 2024, en hausse de 12% sur un an. La Tunisie devient ainsi l’un des principaux partenaires commerciaux de l’Algérie, notamment dans les secteurs des phosphates, du verre, de l’aluminium et de l’automobile.

Cette complémentarité économique se traduit aussi par la présence d’environ 750 entreprises tunisiennes en Algérie (près de 9% des sociétés étrangères), tandis que 66 projets algériens en Tunisie représentent 353 millions de dollars d’investissements, majoritairement dans l’industrie.

Une coordination diplomatique renouvelée

Sur le plan politique, la coordination tuniso-algérienne s’affirme comme « non seulement nécessaire, mais incontournable ». Face aux tensions régionales, M. Attaf a souligné l’importance d’une concertation permanente entre les deux capitales, notamment sur les dossiers africains et méditerranéens.

Le président Kaïs Saïed a, de son côté, réaffirmé « la profondeur des liens historiques et humains entre les deux pays » et leur volonté commune de renforcer la coopération dans tous les domaines. Tunisiens et Algériens affichent aussi une position commune sur la question palestinienne, défendant le droit du peuple palestinien à un État indépendant avec Jérusalem pour capitale.

La Libye, au centre d’une diplomatie de voisinage

La rencontre de Carthage s’inscrivait dans le cadre du mécanisme tripartite Tunisie–Algérie–Égypte, consacré à la crise libyenne. En présence de la représentante de l’ONU, les trois ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé leur attachement à une solution politique inclusive, portée par les Libyens eux-mêmes.

Le président Saïed a insisté sur le refus d’une « internationalisation des questions nationales », plaidant pour un rôle équilibré des acteurs régionaux. La Tunisie s’est d’ailleurs dite prête à accueillir une conférence inter-libyenne destinée à faciliter un dialogue national durable.

Une alliance historique tournée vers l’avenir

L’alliance tuniso-algérienne puise sa force dans une mémoire partagée de résistance et de solidarité. Lors de la visite de M. Attaf en avril 2025, le président Saïed avait évoqué les « liens de fraternité et d’entraide entre les deux peuples », rappelant le destin commun de leurs luttes pour l’indépendance.

Aujourd’hui, cette fraternité se traduit par des projets concrets : développement des zones frontalières, coopération sécuritaire, lutte contre la contrebande et migration irrégulière, mais aussi intégration économique régionale.

Dans un Maghreb divisé et une Méditerranée sous tension, l’axe Tunis–Alger s’impose plus que jamais comme un pôle de stabilité et de dialogue au service de l’unité maghrébine.