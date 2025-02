Trump, Musk et la réforme agraire sud-africaine : les dessous d’une crise diplomatique

Derrière le gel de l’aide américaine à l’Afrique du Sud décrété par Donald Trump se cache un enchevêtrement d’intérêts personnels et d’influences occultes, notamment celle d’Elon Musk. Cette crise révèle les tensions entre une puissance mondiale nostalgique et un pays en quête de justice sociale.

Le décret signé par Donald Trump le 7 février 2025, suspendant toute aide américaine à l’Afrique du Sud, marque une escalade dans les relations entre Washington et Pretoria. Officiellement Trump dénonce la loi sud-africaine sur l’expropriation des terres, qu’il qualifie de « discriminatoire » envers la minorité afrikaner. Pourtant, derrière cette posture affichée de défenseur des droits des « fermiers blancs », se cachent des intérêts stratégiques et des influences notables, à commencer par celle d’Elon Musk.

La réforme agraire, symbole d’une justice historique

La législation sud-africaine sur l’expropriation s’attaque à un déséquilibre flagrant : alors que la population noire représente 81% des habitants, elle ne possède que 4% des terres agricoles, tandis qu’une minorité blanche en détient 72%.

Le texte permet au gouvernement de redistribuer, sans compensation, des terres laissées en friche. Loin des amalgames établis par Trump avec la réforme zimbabwéenne chaotique des années 2000, le président Cyril Ramaphosa défend une démarche constitutionnelle et ordonnée.

Elon Musk : l’influence d’un enfant de l’apartheid

L’opposition d’Elon Musk à cette réforme revêt une dimension à la fois personnelle et économique. Né en Afrique du Sud dans une famille afrikaner privilégiée sous l’apartheid, le milliardaire utilise son réseau social X pour dénoncer une prétendue « persécution » des Blancs sud-africains. Mais ses critiques masquent mal ses intérêts commerciaux : le développement de Starlink en Afrique du Sud se heurte à une législation imposant 30% d’actionnariat issu des communautés historiquement défavorisées.

En outre, le décret Trump dépasse le cadre de la réforme agraire. Il sanctionne également la position critique de l’Afrique du Sud envers Israël dans le conflit avec le Hamas et son rapprochement avec l’Iran. La suspension de l’aide américaine, évaluée à 440 millions de dollars par an, menace des programmes essentiels de santé et d’éducation.

La riposte de Pretoria

Face à cette pression, Cyril Ramaphosa adopte une posture ferme dans un communiqué, dénonçant une « campagne de désinformation » et réaffirmant la souveraineté de son pays. L’Afrique du Sud refuse de céder aux intimidations et maintient son engagement pour la correction des inégalités héritées de l’apartheid.

Au-delà des enjeux immédiats, c’est l’autonomie d’un État africain majeur qui se joue face aux pressions américaines.