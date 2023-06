Starlink, les satellites d’Elon Musk attendus au Maroc et en Algérie

Le fournisseur d’accès Internet MTDS pousse pour que le milliardaire d’origine sud-africaine Elon Musk braque rapidement ses satellites sur le Maroc. Ce serait une opportunité pour placer le Royaume chérifien en leader technologique sur le continent. Mais le voisin algérien est tout aussi impatient et rêve d’être le premier pays du Maghreb à se connecter au réseau spatial de SpaceX.

Starlink, le projet de constellation de satellites développé par SpaceX, la société spatiale développée par Elon Musk, suscite un vif intérêt en Afrique. Les satellites du réseau Starlink, mis en orbite par les fusées de SpaceX, ont comme objectif d’apporter un accès à Internet haut débit dans les régions du monde où la connectivité est limitée. C’est le cas de nombreuses zones en Afrique, soit pour des raisons liées au relief, à l’éparpillement de la population ou plus souvent au retard des infrastructures.

L’une des principales caractéristiques de Starlink est sa capacité à fournir une connectivité Internet rapide et fiable via une constellation de milliers de petits satellites en orbite basse. Ces satellites sont conçus pour être en communication les uns avec les autres. Le déploiement d’un réseau par Starlink est rapide et pourrait donc parfaitement s’adapter en Afrique pour dépasser la fibre, longue et onéreuse à déployer.

Néanmoins, le déploiement de Starlink doit aussi s’appuyer sur des stations terrestres, appropriées pour la connectivité locale. Cela implique des accords avec les gouvernements et les fournisseurs de services locaux pour l’accès et la distribution du signal.

Starlink a besoin de partenaires locaux

Le fournisseur d’accès Internet marocain MTDS souhaite être un de ses partenaires locaux participant au développement du projet d’Elon Musk. « Je suis convaincu que le déploiement de la technologie Starlink au Maroc va faciliter et booster la dynamique d’accès internet haut débit notamment pour les zones rurales reculées, les opérateurs du maritime, la télémédecine, les organismes d’urgences et les touristes…”, a déclaré Karl Stanzick, directeur général de MTDS.

Starlink est déjà présent dans certaines régions d’Afrique, notamment en Afrique du Sud et très prochainement au Nigeria et au Rwanda avec des lancements annoncés pour 2024. L’expansion de Starlink va rapidement se poursuivre pour couvrir davantage de pays africains. Les choix d’Elon Musk ne feront pas que des heureux.

La classique rivalité entre le Maroc et l’Algérie

L’Algérie et le Maroc sont aux premières loges. Ils présentent tous deux un profil bien adapté avec une population disposant de suffisamment de ressources pour payer un abonnement et une superficie de territoire importante, avec des zones rurales, montagneuses ou désertiques compliquées à desservir par le filaire. Outre un élan économique, le développement du réseau satellitaire serait aussi un avantage en termes d’éducation pour les zones éloignées.

La course entre les deux rivaux est féroce, comme sur tous les sujets, mais l’avantage du satellite, c’est qu’il ne connait pas de frontière. Il y a donc fort à parier que si lancement rapide de Starlink il y a, les deux pays en bénéficieront.