Tournée africaine : Quel message Macron veut-il envoyer au continent ?

Emmanuel Macron entame une tournée africaine de cinq jours pour redéfinir la relation entre la France et le continent. De l’Île Maurice à l’Angola, en passant par l’Afrique du Sud et le Gabon, le président mise sur des partenariats économiques, culturels et mémoriels, loin des logiques militaires du passé.

Le président français entame ce jeudi 20 novembre une tournée stratégique de cinq jours sur le continent africain. Il affiche ainsi une volonté de « renouveler » la relation entre la France et l’Afrique. Loin des enjeux militaires qui ont marqué l’actualité récente au Sahel, Emmanuel Macron cherche à impulser de nouvelles « dynamiques » en privilégiant des partenariats plus équilibrés, axés sur la jeunesse, l’économie, et le travail mémoriel. L’Île Maurice, l’Afrique du Sud, le Gabon et l’Angola sont les quatre étapes de ce déplacement diplomatique majeur.

Une approche repensée, loin du « pré carré »

L’Élysée insiste sur l’objectif de « valoriser le renouvellement » de la relation franco-africaine. Cette nouvelle approche se veut moins militaire et plus tournée vers des collaborations concrètes, notamment économiques. Chaque étape de la tournée est pensée pour concrétiser cette ambition, en s’ouvrant également à des pays historiquement hors de la sphère francophone traditionnelle. C’est l’illustration d’une volonté de dépasser l’héritage de la France coloniale pour bâtir des partenariats dits « gagnant-gagnant » qui touchent à des domaines variés comme l’environnement, la culture, et les technologies.

Maurice : un voisin stratégique et la sécurité maritime

Le coup d’envoi de cette tournée est donné à l’Île Maurice, trente-deux ans après la dernière visite d’un chef d’État français. Cette escale revêt une importance particulière pour Paris, qui considère l’île comme un « voisin » stratégique en raison de sa proximité avec La Réunion et Mayotte. Face à un récent revers dans la région avec la chute du président malgache Andry Rajoelina, Emmanuel Macron devrait accorder une attention particulière à ses échanges avec le Premier ministre Navin Ramgoolam.

Au-delà de la relance du dialogue de haut niveau, la visite sera marquée par la signature d’accords de coopération clés. Ces derniers concernent les énergies renouvelables, la gestion de l’eau, l’éducation, mais surtout la sécurité maritime. Un enjeu important pour la France, l’accord visant à renforcer la lutte contre la pêche illicite et le narcotrafic dans une région par où transite une part importante du commerce maritime mondial.

Lire aussi : Cameroun : Macron reconnaît officiellement la « guerre » menée par la France durant la décolonisation

G20 en Afrique du Sud et visite post-putsch au Gabon

Après l’océan Indien, le président français s’envolera pour l’Afrique du Sud. L’étape sud-africaine sera dominée par la participation au sommet du G20 à Johannesburg, prévu les 22 et 23 novembre. En marge de cette rencontre internationale, Emmanuel Macron participera à une séquence mémorielle à Pretoria et lancera un conseil d’affaires franco-sud-africain, inspiré du modèle existant avec le Nigeria.

La tournée se poursuivra au Gabon. Ce sera la première visite d’État du président français à Libreville depuis l’arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema. L’Élysée a qualifié le partenariat franco-gabonais d’« excellent, renouvelé et tourné vers le futur » et ce déplacement vise à le « confirmer et approfondir » malgré le récent changement de régime par putsch.

Le périple africain du chef de l’État s’achèvera en Angola, à Luanda, où se tiendra le sommet Union européenne-Union africaine. Cette réunion aura pour but d’évaluer les avancées réalisées depuis le dernier sommet conjoint de 2022, et de réaffirmer la place de l’Afrique dans les priorités diplomatiques de l’Union.