Tourisme : la Tunisie réussit son grand retour et dépasse les 11 millions de visiteurs

Après des années de turbulences, la Tunisie signe en 2025 un retour spectaculaire sur la scène touristique internationale. Pour la première fois, le pays franchit la barre des 11 millions de visiteurs, confirmant la profonde transformation d’un secteur redevenu stratégique pour l’économie nationale.

Une dynamique portée par l’Europe et la diversification de l’offre

Décembre 2025 marque un tournant historique pour le tourisme tunisien. Le seuil des 11 millions de touristes accueillis sur une seule année, longtemps considéré comme hors de portée, est désormais dépassé. Cette performance consacre le redressement d’un secteur fragilisé durant la dernière décennie par les attentats, la pandémie de Covid-19 et les difficultés économiques.

La reprise est d’abord tirée par les marchés européens traditionnels. Les arrivées en provenance de France, du Royaume-Uni, d’Allemagne et d’Italie ont fortement progressé, tandis que l’Europe de l’Est et certains marchés asiatiques, notamment la Chine, enregistrent une croissance notable. À cela s’ajoute le retour massif de la diaspora tunisienne, dont les séjours plus longs ont soutenu l’activité touristique bien au-delà de la haute saison estivale.

Surtout, la Tunisie ne dépend plus uniquement de son offre balnéaire. Le pays a su élargir son attractivité grâce au tourisme culturel autour des sites antiques et des médinas, au développement du tourisme saharien dans le Sud, à l’essor du tourisme médical et de bien-être, ainsi qu’à un intérêt croissant pour l’écotourisme et les séjours alternatifs dans les régions de l’intérieur. Cette diversification permet d’étaler la fréquentation sur l’ensemble de l’année.

Un pilier économique retrouvé, mais des défis persistants

Le dépassement des 11 millions de visiteurs s’accompagne d’une hausse significative des recettes touristiques, apportant des devises essentielles à une économie sous tension. Ainsi, le tourisme est redevenu l’un des principaux moteurs de création d’emplois directs et indirects. Mais surtout, il soutient des secteurs connexes comme le transport, le commerce et l’artisanat.

L’amélioration de la connectivité aérienne, le retour de nombreuses compagnies internationales et une politique tarifaire compétitive ont largement contribué à cette dynamique. Dans un contexte mondial marqué par l’inflation, la Tunisie bénéficie d’un positionnement attractif (le célèbre all inclusive), combinant proximité géographique, accessibilité et rapport qualité-prix.

En franchissant ce cap symbolique, la Tunisie change de dimension touristique et s’impose à nouveau comme une destination majeure du bassin méditerranéen.