Plongée immersive dans l’histoire millénaire de Carthage

Les passionnés d’histoire, les archéologues en herbe et les curieux de tous horizons peuvent désormais s’embarquer pour un voyage interactif inédit à travers l’une des plus grandes cités antiques : Carthage. Ce site archéologique d’exception, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, s’apprête à dévoiler ses secrets grâce à un nouveau MOOC (Massive Open Online Course).

L’Institut National du Patrimoine, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle, la start-up tunisienne Historiar et la Fondation Orange ont uni leurs forces pour donner vie à ce projet ambitieux. Ensemble, ils proposent une exploration numérique sans précédent de cette cité légendaire, mêlant expertise historique et technologies de pointe.

Carthage : un héritage millénaire

Fondée par les Phéniciens au IXe siècle avant J.-C., Carthage s’est rapidement imposée comme une puissance maritime majeure en Méditerranée. Son histoire tumultueuse, marquée par les guerres puniques et sa destruction par Rome en 146 av. J.-C., continue de fasciner les historiens et le grand public. Le site archéologique actuel témoigne de la grandeur de cette cité qui a inspiré de nombreux écrivains au fil des siècles.

Parmi ces auteurs, Gustave Flaubert a magnifiquement capturé l’essence de Carthage dans son célèbre roman « Salammbô ». Sa description évocatrice reste gravée dans l’imaginaire collectif : « Carthage resplendissait au bout du golfe comme une corbeille de diamants, et les montagnes tout autour faisaient un grand cadre noir, tandis que la mer s’étalait largement à perte de vue, bleue et immobile, sous un ciel calme. »

Cette vision d’une cité scintillante et majestueuse, enchâssée dans un paysage grandiose, continue de captiver notre imagination et nous invite à explorer les multiples facettes de cette métropole antique.

Un voyage dans le temps interactif

Le MOOC, inspiré par les écrits du géographe du XIe siècle Al Bakri, propose une exploration complète de l’histoire de Carthage. Les participants découvriront les différentes époques de la cité, de sa fondation phénicienne à son apogée en tant que cité punique, en passant par les guerres contre Rome, sa reconstruction sous l’Empire romain, jusqu’à son héritage dans le monde contemporain.

Ce voyage dans le temps se déroule sur six semaines passionnantes, à raison de deux à trois heures d’apprentissage par semaine. Les participants auront l’occasion de plonger dans l’histoire grâce à des vidéos immersives, des reconstitutions 3D époustouflantes et des quiz interactifs qui rendront l’apprentissage aussi ludique qu’enrichissant. Des forums de discussion permettront également aux apprenants d’échanger leurs impressions et de poser des questions aux experts.

L’histoire à hauteur d’enfant

Soucieux de rendre l’histoire accessible à tous les âges, les créateurs du MOOC ont conçu une section spéciale baptisée « Mookids », dédiée aux enfants de 8 à 12 ans. Ce mini-cours interactif offre une approche adaptée aux plus jeunes, avec des vidéos conçues spécialement pour eux, des activités ludiques et des quiz amusants. C’est l’occasion idéale pour un apprentissage partagé entre adultes et enfants, permettant aux familles de découvrir ensemble les merveilles de Carthage.

L’avis des experts

Le Dr. Leila Ladjimi, archéologue renommée de l’Institut National du Patrimoine, ne tarit pas d’éloges sur ce nouveau projet : « Ce MOOC représente une opportunité unique de démocratiser l’accès à l’histoire de Carthage. Les reconstitutions 3D permettent de visualiser la cité comme jamais auparavant, offrant une compréhension inédite de son architecture et de son organisation. C’est une véritable révolution dans la manière d’enseigner et d’apprendre l’histoire antique. »

Les personnes intéressées pourront s’inscrire à ce voyage dans le temps à partir du 15 octobre 2024. Le cours sera hébergé sur la plateforme mooc-culturels.fondationorange.com et l’inscription sera entièrement gratuite et ouverte à tous. Bien que le cours soit principalement en français, des sous-titres seront disponibles en anglais et en arabe pour toucher un public international.

L’engagement continu de la Fondation Orange

Ce MOOC s’inscrit dans la continuité des efforts de la Fondation Orange pour démocratiser l’accès à la culture. Avec plus de 260 000 participants à ses précédents MOOC culturels, la fondation confirme l’efficacité du numérique dans la diffusion du savoir. Cette initiative sur Carthage vient enrichir un catalogue déjà impressionnant de cours en ligne, témoignant de l’engagement constant de la Fondation Orange envers l’éducation et la culture pour tous.

Ce nouveau MOOC sur Carthage offre une occasion unique de découvrir ou redécouvrir l’une des plus fascinantes civilisations de l’Antiquité. Que vous soyez un passionné d’histoire cherchant à approfondir vos connaissances, un enseignant à la recherche de nouvelles ressources pédagogiques, ou simplement un curieux avide de découvertes, ce cours gratuit et accessible promet une expérience enrichissante.

N’attendez plus pour vous embarquer dans cette aventure culturelle et historique. Inscrivez-vous dès maintenant et partez à la découverte des merveilles cachées de Carthage, confortablement installé devant votre écran. L’histoire n’a jamais été aussi vivante et accessible qu’avec ce MOOC innovant qui promet de transformer notre façon d’explorer le passé.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez le site officiel du MOOC sur Carthage. Une nouvelle page de l’histoire de l’éducation en ligne est sur le point de s’écrire, et vous êtes invités à en faire partie.