Tajine de poulet aux figues fraîches et fruits secs : Un plat de tradition

Le tajine, un plat traditionnel nord-africain, tire son nom du plat en terre cuite dans lequel il est habituellement cuit. Connu pour ses saveurs riches et sa méthode de cuisson qui permet aux arômes de se développer pleinement, le tajine est un favori dans les cuisines marocaines, algériennes et tunisiennes. Cette recette de tajine de poulet aux figues fraîches et fruits secs mélange sucré et salé. Une caractéristique appréciée dans la cuisine du Maghreb.

Le plat utilise des cuisses de poulet, connues pour leur tendreté, accompagnées de figues fraîches et d’un mélange de fruits secs comme les pruneaux, les dattes et les raisins secs. L’utilisation de ces fruits, particulièrement en saison, peut rendre le plat assez cher, mais le résultat est un repas luxueux et gourmand qui justifie l’investissement.

Ainsi, le tajine de poulet aux figues fraîches et fruits secs n’est pas seulement un repas, mais une expérience culinaire qui transporte les convives à travers les saveurs du Maghreb, rendant hommage à la tradition tout en introduisant des touches modernes et créatives.

Ce tajine peut être accompagné de couscous ou de pain marocain pour aider à éponger la sauce riche et parfumée. Un vin rosé léger ou un thé à la menthe fraîche pourrait compléter ce repas, ajoutant une touche de fraîcheur à la richesse du plat. Recette du Tajine de poulet aux figues fraîches et fruits secs Preparation : 30 mn

Cuisson: 30 mn

Difficulté: Facile

Coût: Assez cher

1/2 bouquet de persil . 1 c/s de gingembre . 1 c/c de cannelle . 1 cube de bouillon de volaille . 1 bâton de cannelle . 2 c/c de beurre . 1 c/c de miel liquide . 3 sucres . 1 c/c de curcuma . 1 c/c de poivre . 10 pruneaux environs . 10 dattes environs . 3 figues fraiches . 2 poignées de raisins sec ( blanc et/ou noir ) . 10 carottes . 1 c/c de sel . 2 gousses d’ail . 1 gros oignon . 2 cuisses de poulet