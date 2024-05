Fenouils et agneau en sauce à l’Algéroise : Un plat traditionnel riche en histoire

Le plat de fenouils et agneau en sauce à l’Algéroise est une spécialité culinaire algérienne. Elle illustre la riche tradition gastronomique de la région d’Alger. L’Algérie, avec ses influences diverses, notamment berbère, arabe, turque et française, a développé une cuisine variée où les épices jouent un rôle prépondérant. La cuisine algéroise, en particulier, est connue pour son utilisation audacieuse de la cannelle et du citron, qui sont prépondérants dans ce plat.

Ce plat ne se limite pas à sa valeur gustative, mais est également ancré dans les traditions alimentaires algéroises. Il représente une méthode de cuisson qui met en valeur les légumes de saison et les viandes locales, utilisant des techniques qui ont été perfectionnées au fil des générations. En outre, le plat est nutritivement équilibré, combinant protéines, fibres et vitamines.

La recette commence par faire revenir des morceaux de viande d’agneau, choisis pour leur tendreté, dans de l’huile avec de l’oignon émincé. Les épices telles que le sel, le poivre noir et la cannelle ajoutent de la profondeur au plat. Les fenouils, coupés en deux ou quatre, sont ensuite ajoutés à la viande, leur légère anisette complétant parfaitement la richesse de l’agneau.

Après avoir légèrement coloré les fenouils, de l’eau est ajoutée pour mouiller la préparation. L’introduction de pois chiches rincés enrichit le plat en texture et en nutriments.

La cocotte est ensuite couverte et la cuisson se poursuit à feu moyen. L’utilisation de la cocotte minute réduit le temps de cuisson tout en préservant les saveurs et les nutriments des ingrédients.

Finition et service

Une finition cruciale pour ce plat est l’ajout généreux de persil plat et de citron, ce dernier étant servi à volonté pour rehausser le goût et ajouter une touche de fraîcheur. Ces garnitures ne sont pas de simples ajouts mais des éléments qui complètent harmonieusement la complexité des saveurs du plat.

Ingrédients pour deux personnes

2 morceaux d’agneau (du gigot ou même des côtelettes, on peut aussi rajouter un morceau de collier pour donner encore plus de goût au plat)

4 fenouils nettoyés et rincés

1 petit oignon

2 poignées de pois chiches en boite rincés et égouttés (ou des pois chiches secs mis à tremper la veille)

6 cuillères à soupe d’huile

sel

poivre noir

cannelle (une bonne pincée)

persil frais

citron