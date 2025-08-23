CHAN 2025 : Ouganda-Sénégal et Soudan-Algérie, les quarts de finale de ce samedi

Après les rencontres de vendredi avec la victore de Madagascar face au Kenya, puis du Maroc devant la Tanzanie, c’est au tour de l’Ouganda, du Sénégal, du Soudan et de l’Algérie de se disputer les deux derniers billets pour les demi-finales de cette huitième édition organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Ouganda – Sénégal : les Lions face aux Grues (14h00 GMT)

Le premier duel de la journée oppose l’Ouganda au Sénégal au stade Amaan International de Zanzibar, avec un coup d’envoi prévu à 14h00 GMT. Cette affiche met aux prises le pays co-organisateur et le tenant du titre dans un match qui s’annonce particulièrement indécis.

Les Cranes ougandaises abordent ce quart avec confiance après avoir terminé en tête du groupe C avec 7 points. Leur parcours en phase de groupes a été remarquable. Après un démarrage catastrophique avec une lourde défaite contre l’Algérie (0-3), l’Ouganda a su rebondir avec autorité. Les victoires contre la Guinée (3-0) et le Niger (2-0) ont relancé les espoirs ougandais.

Le match le plus marquant reste sans conteste le dernier face à l’Afrique du Sud (3-3), où l’Ouganda a frôlé l’élimination. Menés 3-1 jusqu’à la 88e minute, les Cranes ont arraché leur qualification au courage. Cette qualification in extremis témoigne du caractère et de la détermination de cette équipe ougandaise, dernière nation organisatrice qualifiée.

Pour l’Ouganda, cette qualification marque la fin d’une longue traversée du désert. Après six éliminations consécutives en phase de groupes, le pays co-organisateur décroche enfin son premier billet pour les quarts depuis la création de la compétition. L’avantage de jouer à domicile, avec le soutien du public est-africain, pourrait s’avérer déterminant face à des Sénégalais habitués aux grands rendez-vous.

Le Sénégal, un tenant du titre en difficulté

De son côté, le Sénégal aborde ce quart avec moins de certitudes. Les Lions de la Téranga, champions en titre, ont terminé deuxième du groupe D derrière le Soudan. Leur parcours en poules a été laborieux, ponctué notamment d’un match nul 0-0 face au Soudan lors de la dernière journée, résultat qui leur a permis d’arracher leur qualification.

Cette contre-performance relative du Sénégal contraste avec son statut de favori. Habitués à dominer les compétitions africaines avec leurs joueurs locaux, les Sénégalais devront élever leur niveau de jeu pour espérer conserver leur couronne.

Les statistiques des confrontations directes penchent en faveur du Sénégal. Sur les sept rencontres officielles précédentes entre les deux sélections, les Lions ont remporté trois victoires contre une seule défaite, avec trois matchs nuls au compteur. Cependant, dans le contexte particulier du CHAN, où l’Ouganda bénéficie de l’avantage du terrain et de la dynamique positive, ces statistiques pourraient être remise en cause.

Soudan – Algérie : Les Faucons défient les Fennecs (17h00 GMT)

Trois heures plus tard, toujours au stade Amaan International de Zanzibar, le Soudan affrontera l’Algérie dans un second quart de finale tout aussi passionnant. Ce duel oppose le surprenant leader du groupe D aux Fennecs, finalistes de la précédente édition.

La qualification du Soudan en tête du groupe D constitue l’une des plus belles surprises de cette phase de groupes. Les Faucons de Jediane ont créé la sensation en devançant le Sénégal, tenant du titre, et le Nigeria, habituel prétendant des compétitions africaines. Cette performance remarquable témoigne de la progression du football soudanais et de la qualité de préparation de cette équipe.

Les Fennecs du désert arrivent en quarts avec un bilan mitigé après leur parcours en phase de groupes. Finalistes de l’édition précédente, les Algériens ont terminé deuxième du groupe C avec 6 points, devançant l’Afrique du Sud uniquement à la différence de buts. Ce parcours laborieux soulève des interrogations sur la capacité de cette équipe à retrouver le niveau qui l’avait menée en finale.

Le sélectionneur algérien, Madjid Bougherra, a reconnu les progrès réalisés par le Soudan sous la direction de Kwesi Appiah au cours de l’année écoulée : «Je suis heureux pour le Soudan et pour ce qu’ils ont pu accomplir dans toutes les compétitions. Le football au Soudan s’est amélioré cette année, mais je connais leurs points forts et leurs faiblesses. Nous allons les analyser et nous préparer », a déclaré Bougherra.

Après leurbelle victoire initiale contre l’Ouganda (3-0), l’Algérie a enchaîné trois matchs nuls consécutifs contre l’Afrique du Sud (1-1), la Guinée (1-1) et le Niger (0-0). Cette série de résultats décevants témoigne des difficultés rencontrées par l’équipe de Madjid Bougherra pour trouver la solution face à des équipes regroupées.

Un face-à-face favorable àl’Algérie

L’historique des confrontations entre le Soudan et l’Algérie révèle un certain équilibre, même si les Fennecs conservent un léger avantage. Sur six rencontres officielles précédentes, l’Algérie s’est imposée à trois reprises, tandis que le Soudan a décroché une victoire, avec deux matchs nuls. Ce septième affrontement s’annonce particulièrement ouvert, d’autant que le Soudan arrive avec la confiance d’une équipe qui n’a rien à perdre.

Ces deux quarts de finale promettent un spectacle de haute qualité, avec des enjeux considérables pour chacune des quatre équipes en lice. Les vainqueurs de ces deux rencontres rejoindront Madagascar et le Maroc, qualifiés des matchs de vendredi pour compléter le tableau des demi-finales, programmées en fin de semaine prochaine.

Les demi-finales opposeront Madagascar vs vainqueur Soudan/Algérie et Maroc vs vainqueur Ouganda/Sénégal

Dans cette compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, chaque match peut réserver des surprises, comme l’a déjà démontré cette phase de groupes riche en rebondissements.