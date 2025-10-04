La « Semaine coréenne » s’installe à Alger du 4 au 8 octobre

Du 4 au 8 octobre, Alger célèbre la dixième édition de la semaine culturelle sud-coréenne, un événement devenu emblématique des relations bilatérales entre les deux pays. Entre expositions artistiques et échanges culturels, cet anniversaire marque une décennie de coopération fructueuse.

La capitale algérienne accueille cette semaine la dixième édition de la semaine culturelle sud-coréenne, un événement devenu au fil des années un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel algérien. Du 4 au 8 octobre, Alger sera le théâtre d’une célébration marquant une décennie d’échanges culturels fructueux entre l’Algérie et la République de Corée.

Cette édition anniversaire revêt une symbolique particulière. Baptisée simplement « la semaine coréenne », elle propose une programmation riche et diversifiée d’expositions artistiques qui témoignent de la richesse et de la diversité de la culture coréenne contemporaine et traditionnelle.

Un pilier des relations bilatérales

Lors d’un point de presse organisé à l’occasion de la Journée nationale de la République de Corée, l’ambassadeur sud-coréen en Algérie a souligné l’importance de cette manifestation dans le renforcement des liens entre les deux nations. Selon lui, cet événement constitue désormais « un important pilier » dans les relations algéro-sud-coréennes et représente « l’une des plateformes principales permettant au public algérien de découvrir la culture coréenne ».

Cette semaine culturelle s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération entre les deux pays. Les relations diplomatiques, établies en 1991, n’ont cessé de se renforcer au fil des décennies, s’étendant bien au-delà du domaine culturel pour toucher les secteurs de l’économie, de la défense, de la sécurité et des échanges scientifiques.

Un intérêt croissant pour le partenariat algéro-coréen

L’ambassadeur sud-coréen a également évoqué l’intérêt grandissant des entreprises coréennes pour le marché algérien, témoignant d’une volonté d’approfondir les relations économiques entre les deux pays. Cette semaine culturelle apparaît ainsi comme un vecteur de soft power, facilitant les rapprochements et ouvrant la voie à des collaborations dans tous les domaines.

Pour le public algérien, cet événement représente une fenêtre privilégiée sur une culture qui fascine de plus en plus à l’échelle mondiale. En effet, la culture coréenne trouve un écho particulier auprès des jeunes générations algériennes, notamment à travers le phénomène de la K-pop, du cinéma coréen ou de la gastronomie.

Dix ans de découvertes et d’enrichissement mutuel

Cette dixième édition marque un jalon important dans l’histoire de cet événement devenu traditionnel. Au cours de la dernière décennie, la semaine culturelle sud-coréenne a permis à des milliers d’Algériens de découvrir les multiples facettes de la culture coréenne, de ses arts traditionnels à ses expressions contemporaines les plus audacieuses.

Les expositions artistiques programmées cette année promettent de poursuivre cette mission de découverte et d’échange, dans un esprit d’ouverture et de dialogue entre les civilisations. Plus qu’un simple événement culturel, la semaine coréenne s’affirme comme un pont entre deux peuples, deux histoires et deux visions du monde qui se rencontrent et s’enrichissent mutuellement.