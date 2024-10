S&P améliore la note de crédit de la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire vient de franchir une étape importante sur la scène économique internationale. L’agence de notation S&P a rehaussé la note de la dette publique du pays, passant de « BB- » à « BB », avec une perspective stable. Cette décision témoigne de la confiance accrue des investisseurs dans l’économie ivoirienne, qui a su maintenir une croissance robuste malgré les crises mondiales.

Un coup de pouce majeur pour Abidjan à un moment où les regards se tournent vers l’Afrique subsaharienne pour des opportunités d’investissement.

Une reconnaissance de la solidité économique de la Côte d’Ivoire

La révision à la hausse de la note de la dette ivoirienne intervient après une analyse positive des performances économiques du pays. Depuis 2019, la Côte d’Ivoire a enregistré une croissance annuelle de plus de 5,5 %, malgré des chocs externes comme la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, et l’inflation mondiale qui en a découlé. Ce dynamisme économique est le fruit de politiques économiques solides, orchestrées par le gouvernement et la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), qui a joué un rôle essentiel dans la stabilité des prix au sein de la zone CFA.

Un regain de confiance des investisseurs

Le passage de la note à « double B » est un signal fort pour les investisseurs internationaux. Cette amélioration ne reflète pas seulement la santé économique du pays, mais aussi la maîtrise de sa dette publique, qui a vu une hausse limitée au cours des trois dernières années. En effet, alors que certaines inquiétudes subsistaient quant à une possible dérive des finances publiques, la Côte d’Ivoire a réussi à rassurer grâce à un contrôle rigoureux de ses dépenses.

Cette nouvelle notation devrait permettre au pays de bénéficier de conditions de financement plus avantageuses sur les marchés internationaux, avec des taux d’intérêt plus bas, tout en renforçant l’attrait du pays pour les investisseurs étrangers.

Un appui constant des partenaires financiers internationaux

L’amélioration de la note de la dette ivoirienne s’accompagne également d’un soutien financier renforcé de la part des institutions internationales. En octobre, le Fonds monétaire international (FMI) a accordé un prêt de 825 millions de dollars à la Côte d’Ivoire, venant s’ajouter aux 4,8 milliards de dollars déjà débloqués. Ce soutien est une preuve supplémentaire de la confiance que les partenaires internationaux placent dans la capacité de la Côte d’Ivoire à gérer son économie de manière résiliante et efficace.

Des perspectives économiques prometteuses, malgré des défis persistants

Cette révision positive ouvre de nouvelles perspectives pour la Côte d’Ivoire, qui se positionne désormais juste derrière le Botswana en termes de qualité de crédit en Afrique subsaharienne. L’amélioration de la note par S&P est un levier supplémentaire pour attirer les investissements et accélérer le développement du pays, notamment dans des secteurs clés comme l’industrie.

Cependant, des défis demeurent. La résilience face aux futurs chocs externes, l’amélioration de la gouvernance, ainsi que la lutte contre la pauvreté restent des priorités pour consolider ces gains économiques et assurer un développement inclusif et durable.