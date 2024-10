Côte d’Ivoire : le ministre Coulibaly inaugure la mine d’or de Séguéla

La Côte d’Ivoire renforce son secteur minier avec l’inauguration de la mine d’or de Séguéla par le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly, promettant des retombées économiques significatives pour la région.

La Côte d’Ivoire renforce sa présence dans le secteur minier avec l’inauguration de la mine d’or de Séguéla, un projet aux multiples promesses pour l’économie locale et nationale. Ce vendredi 15 septembre 2023, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, a marqué d’une pierre blanche cette avancée en dévoilant la mine de Séguéla aux côtés des autorités locales et du PDG de Fortuna Silver Mines, Jorge Ganoza. Ce nouvel investissement s’inscrit dans la volonté du pays de faire de l’industrie minière un pilier central de son économie.

Une inauguration sous le signe de la croissance économique

La mine de Séguéla, située dans la région du Worodougou, représente un investissement total de 78 milliards de FCFA. Prévue pour une durée de vie de huit ans, elle produira environ quatre tonnes d’or par an. Le ministre Coulibaly, en coupant le ruban, a souligné l’importance de ce projet pour l’économie ivoirienne, soulignant que la Côte d’Ivoire se rapproche de la barre des 50 tonnes d’or produites chaque année. Ce projet vient renforcer la confiance des investisseurs étrangers dans le pays, un signal fort envoyé aux marchés internationaux.

Outre l’essor économique national, l’ouverture de cette mine offre des retombées directes pour la région. Le Comité de Développement Local Minier (CDLM) a été mis en place, avec à la clé un financement de 100 millions de FCFA pour des projets communautaires. En termes d’emploi, ce sont 500 postes directs qui seront créés, sans compter les nombreux emplois indirects. Cette dynamique bénéficiera aux trois villages avoisinants qui participent activement à ce projet, avec une promesse de meilleures conditions de vie.

Un projet respectueux des communautés et de l’environnement

Le PDG de Fortuna Silver Mines, Jorge Ganoza, a salué la coopération exemplaire entre l’entreprise et les communautés locales. Il a insisté sur l’engagement de la société à être un acteur responsable, tant au niveau environnemental que social. En effet, 40 % des employés de la mine de Séguéla proviennent des communautés locales, dont 10 % de femmes. Des programmes spécifiques ont été mis en place pour améliorer l’accès à l’éducation, aux infrastructures et à la santé, avec un accent particulier sur les femmes et les enfants.

L’inauguration de la mine de Séguéla n’est qu’une étape dans l’ambition plus large de la Côte d’Ivoire de faire du secteur minier le second pilier de son économie après l’agriculture. Avec des projets tels que celui-ci, et l’adoption d’un code minier favorable, la Côte d’Ivoire espère doubler la part du secteur dans son PIB, la faisant passer de 3 à 6 %. De plus, l’entreprise Fortuna Silver Mines a déjà exprimé son désir d’étendre ses activités en Côte d’Ivoire, assurant une production continue pour les années à venir.