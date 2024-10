Côte d’Ivoire : démantèlement d’un réseau de voleurs de motos à Séguéla

La ville de Séguéla, en Côte d’Ivoire, a été le théâtre d’une importante opération policière qui a permis le démantèlement d’une bande de présumés voleurs de motos. Cette bande, composée de sept individus, tous mécaniciens, était dirigée par un garagiste surnommé « IN ». L’arrestation a eu lieu le mardi 8 octobre 2024, à la suite d’une série de vols de motos qui avaient mis la ville en alerte.

Une perquisition menée par la police dans le garage de « IN », ainsi que dans les broussailles avoisinantes, a révélé une dizaine de motos cachées sur les lieux, dont cinq déjà démontées. Un témoin a confirmé la découverte, ajoutant que ces motos volées étaient probablement destinées à être revendues ou utilisées pour des pièces détachées.

Confessions et arrestations en chaîne

Ce jour-là, Séguéla était en pleine activité, notamment en raison de son grand marché hebdomadaire. Alors que les commerçants étaient occupés, un membre de la bande, A.K.A, a tenté de voler une moto dans le quartier Diomandé. Malheureusement pour lui, des vendeurs l’ont rapidement appréhendé et conduit au commissariat de police.

Lors de son interrogatoire, A.K.A a avoué faire partie d’un réseau organisé de voleurs de motos, dirigé par le mécanicien « IN ». Sur la base de ses aveux, la police a monté une opération visant à capturer le chef de la bande et ses complices. Une descente au garage de « IN » a permis l’arrestation du chef présumé et de cinq autres membres de la bande. Pris de court par l’intervention des forces de l’ordre, « IN » n’a pas eu la possibilité de fuir et a été immédiatement placé en détention.

Poursuite de l’enquête pour retrouver les complices

Une enquête a été ouverte pour identifier et retrouver d’autres membres du réseau qui sont toujours en cavale. La police ivoirienne, déterminée à démanteler complètement cette organisation criminelle, continue de recueillir des informations sur les complices et d’analyser les preuves trouvées sur les lieux.

Ce démantèlement intervient quelques semaines après une autre opération de sécurité d’envergure à Séguéla. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2024, la gendarmerie avait interpellé 13 suspects en possession d’armes à feu et de stupéfiants. Des arrestations qui prouvent l’engagement des forces de l’ordre à lutter contre l’insécurité croissante dans la région.