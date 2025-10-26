Soudan : les FSR annoncent la prise de la ville stratégique d’el-Fasher

Maceo Ouitona

Armée soudanaise en patrouille
Soldats de l'armée soudanaise en patrouille

La guerre civile au Soudan pourrait bien avoir atteint un point de non-retour. Les Forces de soutien rapide (FSR), les paramilitaires dirigés par le général Hemedti, ont annoncé ce dimanche avoir pris le contrôle total de la ville assiégée d’el-Fasher, capitale du Darfour-Nord. Cette revendication, si elle se confirme, marquerait un tournant décisif dans le conflit qui oppose les FSR à l’armée soudanaise, dirigée par le général al-Burhan.

El-Fasher, assiégée depuis des mois et théâtre de combats acharnés, était considérée comme le dernier bastion de l’armée régulière dans toute la région du Darfour.

Le quartier général, symbole de la chute

Selon un communiqué diffusé sur leur chaîne Telegram, les FSR ont d’abord revendiqué la saisie du quartier général de l’armée à el-Fasher. Cette prise stratégique aurait été le prélude à l’annonce, faite plus tard dans la journée, du contrôle total de la ville.
Depuis dix-huit mois, el-Fasher a été au cœur d’intenses affrontements, avec l’armée soudanaise appuyée par ses alliés locaux. Le siège prolongé de la ville a eu des conséquences humanitaires désastreuses. Si l’information de la prise d’el-Fasher par les FSR devait se vérifier, ce serait un coup très dur pour l’armée régulière et un succès majeur pour les paramilitaires, qui parlent déjà d’un « moment décisif » dans les combats.

La prudence de l’armée et des comités de résistance

Toutefois, la prudence reste de mise. Au moment de l’annonce des FSR, l’armée soudanaise n’avait pas encore réagi à ces revendications. Seul un porte-parole du Comité de résistance populaire, un mouvement créé pour soutenir l’armée, a rejeté la version des FSR. Pour ce mouvement, « contrôler le QG de l’armée ne veut pas dire contrôler el-Fasher », et il affirme que les combats se poursuivent.

Ce décalage entre les annonces des belligérants est fréquent dans le conflit soudanais. Néanmoins, l’importance stratégique de la ville confère un poids particulier à cette revendication des FSR. Le monde attend une confirmation indépendante ou une réaction officielle de l’armée du général al-Burhan.

El-Fasher : un verrou géopolitique et économique

Si le contrôle d’el-Fasher est confirmé, l’impact sur le cours de la guerre sera immense. Son contrôle permettrait aux FSR d’assurer leur domination sur l’ensemble du Darfour. Plus important encore, el-Fasher est un carrefour logistique. La mainmise sur la ville faciliterait grandement la circulation des hommes et des armes des FSR, notamment depuis le Tchad et le sud de la Libye. Enfin, la région est riche en ressources importantes, comme l’or. La prise d’el-Fasher permettrait aux paramilitaires de s’assurer le contrôle de ces flux financiers essentiels pour la poursuite de leur effort de guerre. La chute d’el-Fasher, si elle se concrétise, consoliderait non seulement le pouvoir militaire des FSR, mais aussi leurs assises économiques et logistiques dans la région du Darfour, ce qui transformera la dynamique du conflit soudanais.

Maceo Ouitona
LIRE LA BIO
Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
