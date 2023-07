Soudan : le bombardement d’un marché fait 34 morts dont des enfants

Au Soudan, 34 civils, dont des enfants, ont été tués dans un bombardement contre un marché, à Khartoum.

Bombardement meurtrier à Omdourman, localité située dans la capitale soudanaise, Khartoum. Ce mercredi 12 juillet 2023, le ministère soudanais de la Santé a annoncé que 34 civils ont été tués dans un assaut contre un marché. Parmi les personnes tuées dans ce bombardement figurent des enfants. Un nouveau bain de sang dans ce pays d’Afrique de l’Est.

Les autorités soudanaises ont, dans leur communiqué, précisé que ces tirs ont commencé dans la soirée de mardi, vers 20h00. Les bombardements ont duré environ trois heures, puisqu’ils se sont poursuivis jusqu’à 23 heures. Toujours selon des informations du gouvernement soudanais, la plupart des personnes présentes au moment de l’attaque étaient des marchands.

Condamnation de la frappe aérienne à Omdurman

Cette attaque intervient après celle ayant causé la mort de plusieurs civils, dimanche dernier. Des frappes aériennes menées à Bahri et Omdurman, ont coûté la vie à au moins 22 personnes. D’ailleurs, l’ambassade des Etats-Unis à Khartoum a, dans un communiqué, dénoncé le « meurtre de civils », au Nord et à l’Ouest de la capitale, Khartoum.

L’attaque a aussi été condamnée par Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général des Nations Unies. Dans un communiqué, l’officiel a indiqué que « le Secrétaire général, Antonio Guterres, condamne la frappe aérienne menée à Omdurman, où au moins 22 personnes ont trouvé la mort ». Pour l’attaque de mardi, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide n’ont pas fait de commentaire.

Aider les réfugiées dans les pays voisins

Depuis le 15 avril, de violents combats minent les villes du Darfour et la capitale soudanaise Khartoum. Ces affrontements opposent l’armée commandée par le général Abdel Fattah al-Burhan aux Forces de soutien rapide dirigées par Mohamed Hamdan Dagalo dit Hemidti. Ce qui, au départ, était un conflit politique, a débouché sur une violente confrontation armée.

Le conflit a fait plus d’un millier de mort et causé plus de 2,2 millions de déplacés. L’ONU, qui alerte contre une des pires crises humanitaires, a évalué ses besoins à plus de 3 milliards de dollars. L’Organisation des Nations Unies appelle, en toute urgence, à aider les populations réfugiées dans les pays voisins.

Le Tchad appelle au soutien

A la mi-mai, l’ONU avait revu à la hausse ses appels de fonds. L’organisme onusien avait fait état d’un besoin de 2,6 milliards de dollars pour faire face à cette grave crise humanitaire. Sans compter près d’un demi-milliard de dollars nécessaires pour aider les réfugiés soudanais dans les autres pays. Ils sont, en effet, nombreux, les Soudanais à avoir fui vers le Tchad voisin.

Selon le Fonds international de secours à l’enfance des Nations Unies (UNICEF), plus de 100 000 enfants fuyant le conflit au Soudan sont confrontés à une crise humanitaire grave au Tchad. Fin juin, le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, avait appelé la communauté internationale à venir en aide aux milliers de Soudanais réfugiés au Tchad.