Tchad : plus de 100000 enfants en provenance du Soudan font face à la crise humanitaire

Plus de 100 000 enfants fuyant le conflit au Soudan sont confrontés à une crise humanitaire grave au Tchad. Cette annonce a été faite par le Fonds international de secours à l’enfance des Nations Unies (UNICEF).

Plus « de 140 000 réfugiés soudanais et 34 000 rapatriés tchadiens avaient franchi la frontière. Plus de 90% d’entre eux étant des femmes et des enfants », a déclaré l’UNICEF, dans un communiqué. Les enfants, qui sont arrivés dans l’Est du Tchad, en quête de sécurité « font maintenant face à de nouveaux défis », lit-on dans le document. « L’horreur que vivent les enfants et les familles au Soudan se transforme rapidement en une grave crise au Tchad », a déclaré Jacques Boyer, Représentant de l’UNICEF au Tchad.

Un appel à l’aide

Au Tchad, la saison des pluies pointe à l’horizon. Une situation qui augmente « le risque de maladies et retarde l’accès de l’aide humanitaire à des centaines de milliers de personnes », poursuit l’UNICEF. Face à l’ampleur de la crise, l’Agence de l’ONU au Tchad a besoin de 25 millions de dollars. Mais jusque-là, elle n’a réussi à mobiliser que 10 pour cent de cette somme, soit 2,5 millions de dollars. « Nous manquons de ressources pour apporter de l’aide aux enfants et aux familles qui arrivent. Cette crise s’aggrave de jour en jour et nous avons besoin d’une aide rapide pour limiter les effets de la catastrophe humanitaire qui se déroule sous nos yeux », a alerté M. Boyer.

Pour rappel, le week-end dernier, le chef du gouvernement tchadien avait tiré la sonnette d’alarme face à l’aggravation de la crise humanitaire en raison de l’afflux des réfugiés en province du Soudan. « Le Tchad ne pourra pas supporter seul le poids de la crise (…) La mobilisation de la communauté internationale n’est pas à la hauteur des attentes », a déclaré le Premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo devant le corps diplomatique.

